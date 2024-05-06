Yargı'da gerçekler ortaya çıktı! O bıçak savcıya asla ulaşmamalı!

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İşte Yargı'nın 92. bölümünde yaşananlar;

Öğrencilerine şiddet uygulayan Nuray öğretmenin peşine düşen Ceylin'in otomobiline arkadan biri çarptı.

Ne olduğunu anlamaya çalışan Ceylin, otomobiliyle yanından geçen Nuray’ı gördü.

Yekta, adamı Rafet'in yanına gelerek Bülent Kısmetov’un onu öğrendiğini ve saklanması gerektiğini söyledi.

Açığa çıkan Rafet nereye saklanacağını bilemedi.

Zümrüt eşi Hüsnü'yü öldürmek için Osman'ın daha plan yapmadığını öğrenince çok sinirlendi. Osman da, zehirlemek için bir planı olduğunu ancak doğru zamanı beklediğini Zümrüt’e anlattı.

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Nuray öğretmenin evinde başka isimlerle düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaportlar çıktı. Ceylin'e çarpan aracında Nuray'ın kız kardeşine ait olduğu anlaşıldı.

Eren, Yeliz'in zaman aşımına uğramaya yakın dosyasını Ilgaz'a anlattı. Oktay'ın bir zamanlar Yeliz'in şoförü olduğu, sonra aralarında yaptıkları anlaşmayla şirketin genel müdürlüğüne kadar yükseldiği bilgisini verdi.

KAN PARASI VERDİ

Oktay, eşine hesaptan çekilen 5 milyon TL’yi sordu.

Yeliz, kan parası olarak Serap’ın ailesine verdiğini söyledi. Oktay, eşinden şüphelenmeye başladı.

EREN CİNAYETİN PEŞİNDE

Rafet’in ihbarıyla Bülent Kısmetov’un elinden kurtulan Ahmet, ifadede yalan beyan verdi. Bülent Kısmetov’u ve kendisini darp edenleri tanımadığını söyledi. İclal Savcı ise; Ahmet'in her şeyi itiraf ettiğini söyleyerek Bülent'in üstüne gitti. Bülent kendisinden emin bir şekilde tuzağa düşmedi.

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Babalarının cenazesini kapının önünde bulan iki kardeşin dosyasını araştıran Eren benze cinayetlere ulaştı.

Eren, İclal'e bir seri katille karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Eren, İclal'e anlattığı olayları Ilgaz'a, 'Bir seri katil var. İnsanlar nasıl ölmek istiyorsa öyle öldürüyor' diyerek özetledi.

RAFET, YEKTA’YA SIĞINDI

Ne yapacağını bilemeyen Rafet saklanmak için en doğru yerin Yekta'nın evi olduğuna karar verdi. Yekta, evinde Rafet’i görünce büyük şok yaşadı.

LAÇİN, YEKTA’YA MEYDAN OKUDU

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Laçin, Yekta'nın karşısına çıkarak kitabını revize ettiğini artık toplatamayacağını söyledi; 'İstediğin tazminat davasını açabilirsin'

ILGAZ DEDESİNDEN YARDIM İSTEDİ

Serap’ı öldürenin Yeliz olduğunu bilen Ilgaz, Yeliz'in eski dosyası kapanmadan delile ulaşabilmek için Merdan'dan yardım istedi.

Yeliz'in abisinin evine dedektörle giren Merdan kayıp olan kıymetli eşyaların yerini buldu.

KİRALIK KATİL NEVZAT

Oktay, eşi Yeliz'den Serap’ı öldürdüğünü itiraf etmesini istedi. Aksi takdirde abisinin ve yengesinin katili olduğunu polise bildireceğini söyledi.

Yeliz ise, 'Elinde bir kanıtın var mı' karşılığını verdi. Oktay, ‘Belki de sözden fazlası, bir kanıtım vardır’ sözleriyle eşini uyardı.

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Eşini öldürmeye karar veren Yeliz, çalışanının yanına gidip "Yarın erken saatte tenise gidecek, çok acı çekmesin ama" sözleriyle ona mesaj verdi.

OKTAY'I BIRAK SAVCIYI ÖLDÜR

Yeliz’in ayarladığı kiralık katil Nevzat, Oktay'ın son kez eşiyle konuşmak istediğini yardımcısına bildirdi. Telefonu alan Yeliz, Oktay’a ne olduğunu sordu. Oktay da, 'Beni öldürmen hiçbir işe yaramayacak. Abinle, yengeni öldürdüğün bıçak bugün savcıya gidecek' dedi.

Panikleyen Yeliz, Nevzat'tan Oktay'ı bırakmasını dosyanın savcısı Ilgaz Kaya’yı öldürmesini istedi; ‘Oktay’ı bırak, savcıyı öldür, o bıçak savcıya asla ulaşmamalı’