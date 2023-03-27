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'Yargı' zirvede

Güncelleme Tarihi:

#Yargı#Kanal D#Reyting
Yargı zirvede
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 11:21

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Yargı’nın dün gece 58’inci bölümü yayınlandı. Hem duygusu hem de heyecanı yüksek olan bölüm gece boyu #Yargı ve #Bedel etiketleriyle sosyal medya listelerinin başlarında yer alırken reytinglerde de tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti. Dizi; AB’de 7,40 reyting, 19,82 izlenme payı, 20+ABC1’de 7,09 reyting, 17,11 izlenme payı; TOTAL’de 5,79 reyting, 15,04 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

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Yakalanan mafya lideri İgor’un sorgusuna giren Ilgaz, İgor’un ‘’Benim derdim seninle, tek tek bütün sevdiklerini kaybedeceksin.’’ sözleri üzerine kendini kaybetti. Önce İgor’a saldıran Ilgaz, kendini dışarı attığında nefes almakta zorlandı. Bütün konuşulanları duyan Ceylin, Ilgaz’ın yanına koşup ona destek olmaya çalıştı. İgor’un yanına giren Derya, İgor’un ağzından Pars’ın öldüğünü öğrenirken cesedinin evinin bahçesinde olduğunu öğrenmesiyle de emniyetten çıkıp eve koştu. Eren, Turgut Ali’ye İgor’un söylediklerini anlattıktan sonra Turgut Ali yanına Ilgaz’ı da alarak valilin yanına gitti.

Yargı zirvede

Ilgaz bütün aileyi ve yakınlarını bir arada tutabilmek için herkesin Metinlerin evinde toplanmasını istedi. Pars’ın evinin bahçesinde gömülü olduğunu gören Derya’nın ağlayarak Eren’i araması üzerine Eren aldığı haberle yıkıldı. Valinin yanına giden Ilgaz ve Turgut Ali yaptıkları konuşmanın üstüne Vali Ilgaz’dan tüm yakınlarının listesini isteyerek onlara yakın koruma atadı. Turgut Ali soruşma dosyasını Ilgaz’dan alarak kendi ilgileneceğini söyledi. Buna itiraz eden Ilgaz’a Turgut Ali gizliden araştırma yapıp kendisine bilgi getirebileceğini söyledi. Tüm olanları Ömer’den duyan Yekta Ömer’i de alarak başsağlığına Metinlerin evine gitti. Yekta Ilgaz’a iş birliği teklifinde bulundu.

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Yargı zirvede

Teklifi kabul etmek istemeyen Ilgaz, Eren ve Ceylin ile konuştuktan sonra ailesinden bir kişi daha zarar görmesin diye kabul etti. Yekta, Hilmi ile Ilgaz’ı bir araya getirirken Hilmi tetikçinin adresini vermek için Ilgaz’ın ilgilendiği tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili dosyada yer alan bir deponun başından polisleri çekmesini istedi. Bu esnada Ömer Ilgaz’ın telefonunu alarak içine bir program yükledi. Teklifi başta kabul etmeyen Ilgaz bir plan yaptı ve teklifi kabul etti. Ömer’in planı üstüne Eyüp, Ilgazların evine girdi ve bir tarihi eseri sakladı. Deponun önünden polislerin çekilmesiyle Hilmi Ilgaz’a tetikçinin adresini verdi. Yapılan baskın sonucu tetikçi etkisiz hale getirildi. Herkes tam rahat bir nefes alacakken Turgut Ali yapılan soruşturma kapsamında görevi kötüye kullanma ve rüşvet almaktan Ilgaz’ı derdest etmek zorunda olduğunu açıkladı.

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Gözden KaçmasınYargıda Parsa duygusal veda: Gitti Ceylin kardeşim gittiYargı'da Pars'a duygusal veda: Gitti Ceylin kardeşim gitti!Haberi görüntüle

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş’in yer aldığı usta ve genç isimler bir araya geliyor.

Yargı zirvede

Yargı yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

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#Yargı#Kanal D#Reyting

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