Yargı'da Pars'a duygusal veda: Gitti Ceylin kardeşim gitti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Yargı'nın önceki bölümünde; Kapalıçarşı'da bulunan kesik elin Savcı Pars'a ait olduğu ortaya çıktı. Şoke eden haberin ardından Ilgaz, Igor'u sorguya aldı. Igor ise Ilgaz Savcı’yı sevdiklerini öldürmekle tehdit etti.

Dizinin yeni bölümünde; Igor’un söylediklerine sinirlenen Ilgaz, kendine hakim olamadı. Igor’un yakasına yapışan Ilgaz; ‘Seni yaşatmam. Kim senin tetikçin, sevdiklerimin kılına zarar gelirse seni öldürürüm’ sözleriyle adliyeyi terk etti.

Duydukları ve gördükleri karşısında şoke olan Ceylin eşinin yanına koştu.

Olayın detaylarını öğrenmek isteyen Başsavcı Turgut Ali ekibe destek olmaya çalıştı. Turgut Ali çareyi valiye haber vermekte buldu.

DERYA VE IGOR KARŞI KARŞIYA

Pars’ın kaybolduğunu öğrenen Derya, Igor’dan hesap sordu:

‘Pars nerede, söyle! Ne yaptınız ona?’

Igor’un cevabı ise; ‘Tanrı günahlarını affetsin Başsavcı! Öldü, oğlum gibi’ oldu.

DERYA, PARS’I BULDU

Igor’dan Pars Savcı’nın mezarının yerini öğrenen Derya adrese gitti.Bahçede eşili alana giden Derya, Pars Savcı’nın elini buldu. Eren Komiser’i arayan Derya yardım istedi.

Eren aldığı haber üzerine çılgına döndü. Igor’un yanına koşup ‘bundan sonra senin ecelin ben olacağım’ sözleriyle tehdit etti. Tek başına kalınca gözyaşlarına boğulan Eren Komiser eski güzel günleri hatırladı. Kötü haberi Ceylin ile paylaştı:

‘Pars Savcı’yı bahçesine gömüşler, gitti Ceylin kardeşim gitti.’

Pars Savcı’nın feci ölümü bütün teşkilatı ayağa kaldırdı. Valilik Ilgaz Savcı’nın bütün tanıdıklarını yakın korumaya aldı. Dosyayı da Başsavcı Turgut Ali üstlendi.

DERYA’NIN ZOR ANLARI

Ceylin ve Eren, kötü haberi alır almaz Derya’nın yanına koştu. Olay yeri inceleme ekipleri Pars’ın cesedini çıkarmak için Eren’den izin aldı.

ILGAZ SEVDİKLERİNİ BİR ARAYA TOPLADI

Igor’un tehdidinden sonra Ilgaz, bütün sevdiklerini bir araya toplamaya karar verdi. Ilgaz’ın ani kararı bütün ailede panik yarattı. Ailesine olanları anlatan Ilgaz, herkesin sakin olmasını istedi:

‘Bir süre burada hep birlikte olacağız, dışarı çıkmayacağız. Burası en güvenli yer. Bir iki gün içerisinde herkes kendi evine dönecek’

ILGAZ VE CEYLİN BAŞBAŞA

Pars Savcı’nın ölümüyle sarsılan Ceylin, Ilgaz ile dertleşti:

‘Neden hep böyle oluyor, neden iyi insanlar ölüyor zamansız. İnci babam, Rıdvan Neva şimdi de Pars neden ölen hep sevdiklerimiz oluyor daha ne kadar geçeceğiz bu acıların içinden. Çok korkuyorum, ilk defa bu kadar çok korkuyorum Ilgaz!’

BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM

Turgut Ali, Igor’u sorguya aldı. Söylediklerini inkar eden Igor, ‘ben kimseyi tehdit etmedim. Cinayetlerden haberim yok’ dedi. Turgut Ali ise Igor’u işlediği suçlardan dolayı mahkemeye çıkarmaya karar verdi.

PARS NASIL ÖLDÜ?

Mobese kayıtlarını izleyen Ilgaz, Pars'ı nasıl kaçırdıklarını çözdü. Adliye çıkışı otomobiliyle giderken bir kadın Pars Savcı’nın otomobilinin önüne atladı. Kadına çarpan Pars Savcı, kadını ve yanındaki çocuğu arabaya alıp hastaneye götürdü. Videoyu izleyen Ilgaz Savcı, Eren ve Ceylin ile hastaneye gitti. Otoparkta Pars Savcı’nın arabasını bulan ekip, gelen son bilgiler doğrultusunda tetikçilerin Pars Savcı’yı cenaze arabasıyla dışarı çıkardıklarını öğrendi.

YEKTA’DAN DESTEK

Pars Savcı’nın öldüğünü öğrenen Avukat Yekta, soluğu Ilgaz’ın evinde aldı. Ilgaz ile baş başa görüşmek isteyen Yekta, yardım etmek istediğini söyledi.

Hilmi’yi hedefe koyan Yekta, Ilgaz’a yasadışı iş yapma teklifinde bulundu. Görüntülerin kendisinden çıktığının öğrenilmesini istemeyen Yekta, Ilgaz’dan destek sözü istedi.

Ceylin, Eren ve Ilgaz, Yekta’nın teklifini kabul etmeye karar verdiler.

Hilmi, Yekta ve Ilgaz bir araya geldi. Hilmi, Ilgaz’dan baktığı bir dosyayı görmezden gelmesini istedi. Bu teklife karşı çıkan Ilgaz, çaresiz kalıp cevap vermeden odayı terk etti.

Hilmi ve Yekta’nın teklifini kabul edeceğini söyleyen Ilgaz, plan değişikliğine gitti. Polisleri izledikleri depodan çekme kararı alan Ilgaz, depoyu uzaktan başka bir ekibin takip etmesini istedi. Süre kazanmak isteyen Ilgaz tetikçiyi bulmak için çevresindekileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hem tetikçiyi bulmak hem de Hilmi’yi yakalamak için plan yapan Ilgaz zamanla yarıştı.

ÖZGE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Rıdvan’ın katili ‘Kesik’i öldüren Özge çıkarıldığı mahkeme sonucu hapishaneye gönderildi.

YEKTA’DAN HABER GELDİ

Pars’ı öldüren tetikçinin adını ve adresini Ilgaz’a veren Yekta sözünü tuttu. Ilgaz, ‘Doktor’ lakaplı tetikçinin peşine düştü.

‘Seçkin Operasyonu’ kapsamında Pars'ı öldüren tetikçi dahil 39 mafya elemanı yakalandı.

PARS’A VEDA

Suikaste uğrayan Pars Savcı’ya arkadaşları son görevini yaptı. Cenaze töreninde konuşan Ilgaz arkadaşına eda etti: ‘Arkadaşım, Başsavcımız Pars bugün son kez adliyede. Onun her gün şevkle, inançla adaleti sağlama yolunda dürüstçe bu adliyeye girme hakkını elinden alan her bir şahsın hak ettiği her türlü cezayı almalarını sağlamak benim, bizim boynumuzun borcu. Şaşmaz doğruluk ilkesinden bir an bile ödün vermeden, andım sözüm üstüne devam ettireceğim. Sen rahat uyu Başsavcım adın hep hatırlanacak, asla unutulmayacak.'

ILGAZ DERDEST EDİLDİ

Tören sırasında Turgut Ali, aldığı bir haberle büyük şok yaşadı. Ilgaz'ı odasına çağıran Turgut Ali, hakkında görevi kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlarından dolayı Ilgaz derdest edildi.