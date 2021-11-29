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Yargı 11. son bölümde Ilgaz'ın Ceylin'i reddetmesi damga vurdu! İşte Yargı son bölümde yaşananlar

#Yargı#Kanal D#Dizi
Yargı 11. son bölümde Ilgazın Ceylini reddetmesi damga vurdu İşte Yargı son bölümde yaşananlar

Yargı 11. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı her Pazar yeni bölümüyle ekrana gelen dizisi Yargı'nın 28 Kasım tarihinde yayınlanan son bölümünde Herkesi zayıf noktasından vurmayı planlayan Engin'in teyzesi Seda’nın da yardımlarıyla harekete geçmesi dikkat çekti. Ilgaz’a karşı koymak istemeyen Ceylin'in Ilgaz'dan ret cevabı alması ise ekranlara damga vurdu. İşte, Yargı 11. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşanan gelişmeler.

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Yargı son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 28 Kasım Pazar akşamı sevenleri ile buluşan Yargı'da bu hafta Çınar’ı Zafer cinayetiyle tehdit ederken Ilgaz’ı ise babasının suçuyla köşeye sıkıştıran Engin, Eren ile Pars’ı da hamleleriyle deliye döndürdü. Gerçekleri öğrenen Ilgaz'ın ise Ceylin'in beraberlik teklifini reddetmesi merak uyandırdı. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

YARGI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin ve Ilgaz, gönderilen sesli mesajdan sonra; bittiğini zannettikleri kâbusun aslında yeni başladığını fark ederler. Engin’in başta onlar olmak üzere kendisine zarar verdiğine inandığı herkesle ilgili bir planı vardır. Ceylin ve Ilgaz ise bu sarmalın tam merkezinde durmaktadır.
Eren, Pars, Çınar ve Yekta; karşılarına çıkan bütün bu bulmacanın çözümü için kimseye belli etmeden çabalamaya başlarlar. Ancak bu süreç hepsini beklemedikleri kadar büyük sorularla ve sürprizlerle baş başa bırakacaktır. Acaba içlerinde derin bir yerden yükselen öfkelerini kontrol edebilecekler midir? Yoksa bu öfke büyük bir yangına mı sebep olacaktır?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Engin’in tehditleri, bir yandan da tarafları oldukları davayla uğraşırken; geçmişlerinin bağlandığı düğüm yeniden karşılarına çıkar. Bu durum onları acımasız bir “keşke”nin kucağına bırakırken; artık ikisini de çok zor tercihler beklemektedir.

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YARGI OYUNCU KADROSU

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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