Yargı finalinden ilk tanıtım geldi

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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin’in oturduğu dizinin merakla beklenen final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

“Farklı bir hayat olsaydı nasıl olurdu?” sorusuyla başlayan tanıtımın sonunda Ilgaz ve Ceylin’in yerde kanlar içinde yattığı sahneye yer verildi.

Tanıtım filmi, finale dair birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı, kadrosunda Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Defne Kayalar’ın da yer aldığı dizinin merakla beklenen son bölümü, pazar akşamı saat 20.00’de ekranda olacak.