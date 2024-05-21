'Yargı' final öncesi yine zirvede

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Dizi, AB’de 5.42 izleme oranı, 17.55 izlenme payı, 20+ABC1’de 6.02 izlenme oranı, 16.17 izlenme payı; TOTAL’de 4.54 izlenme oranı, 13.11 izlenme payı elde ederek AB ve 20+ABC1 kategorilerinde gecenin birincisi oldu.

Dizi gece boyu “#Yargı” etiketiyle sosyal medyanın da gündemindeydi. “Yargı”nın büyük finali 26 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Final gecesinin tüm bilet geliri öncelikli deprem bölgesindeki gençler olmak üzere Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alıyor.