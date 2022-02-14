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Yalçın Dümer: Babam oyuncu olmamı istemedi!

#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar#Yalçın Dümer
Yalçın Dümer: Babam oyuncu olmamı istemedi

Hülya Koçyiğit’in TRT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programının bu haftaki konuğu Yalçın Dümer oldu.

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Çocuk yaşta oyunculukla tanıştığını söyleyen Dümer, “Rüyalarım gerçek oldu. Siz Ediz Hun’la film çektiğinizde tesadüfen film setine denk gelmiştik. Anneme oyuncu olacağımı o gün söylemiştim’’ diyerek babası Ekrem Dümer’in oyunculuk konusunda kendisini desteklemediğini de anlattı:

“Babamın çok zor şartlarda bir tiyatro ömrü olduğu için aynı şartları benim de yaşamamı istemedi. Şehir Tiyatrosu’nda ben rüştümü ispat edene kadar bir sene benimle konuşmadı.” Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Yalçın Dümer, sektöre dönmek istediğini söyleyerek, “Güzel bir projeyle devam etmek istiyorum. Çok ara verdim” dedi.

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