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Özel hastanede sahte COVID ilacı Hayri Yazıcı'yı öldürüyordu

#Hayri Yazıcı#Bahar Şer#Covid-19
Özel hastanede sahte COVID ilacı Hayri Yazıcıyı öldürüyordu
Mehmet Üstündağ

Geçtiğimiz şubatta COVID-19’a yakalanan iş dünyasının ünlü ismi Hayri Yazıcı, Taksim’de özel bir hastaneye yatırılmış, 17 Şubat’ta entübe edilmişti. Kızı Bahar Şer, özel hastanenin babasına sahte COVID ilacı verdiğinden şüphelenerek hastane ve çalışanlarına dava açtı.

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Grand Yazıcı Otelleri’nin sahibi Hayri Yazıcı, geçtiğimiz yıl yakalandığı COVID-19’un etkilerinden hâlâ iyileşebilmiş değil. Şubat başında COVID’e yakalanan Yazıcı, hemen Taksim’de özel bir hastaneye yatırılmış, ancak tedavinin sonuç vermemesi üzerine 17 Şubat 2021’de aynı hastanede entübe edilmişti.

Hayri Yazıcı’nın durumunun düzelmediğini gören kızı Bahar Şer ve diğer aile üyeleri, 2014 yılında böbrek nakli olan ünlü iş adamını İstanbul’daki başka bir hastaneye transfer etmişti. Nakil sonrasında Hayri Yazıcı’nın durumu iyiye gitmiş ve 3,5 aylık yoğun bakım sürecinden sonra da burada kısmen iyileşmiş ve taburcu olmuştu.

İLAÇ KAYIT DIŞI TEMİN EDİLDİ

Bahar Şer, olayla alakası olduğundan şüphelendiği Taksim’deki özel hastanenin çalışanları; M.A.A., A.K. ve Ç.B.’ye, babasına sahte COVID ilacı vererek, entübe edilmesine neden oldukları için dava açtı.

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Ünlü iş insanı Hayri Yazıcı’nın avukatı Emrullah Gözcü’nün savcılığa verdiği dilekçede; Hayri Yazıcı’ya verilen “Remdesivir” isimli ilacın, Sağlık Bakanlığı’nın izni olmadan kayıt dışı olarak temin edildiği ve sahte olduğu iddia edildi.

İLAÇ ŞİRKETİ UYARMIŞTI

Kasım 2020’de, Remdesivir’in ruhsat sahibi Gilead Türkiye, bir açıklama yaparak sahte ilaca dikkat çekmişti: “Ülkemizde Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedariki bulunmamaktadır. Son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasılığı yüksek ürünler ülkemize yasa dışı yollardan girmiştir. Bu ürünlerin Veklury (Remdesivir) ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve de kullanılmaları tehlikeli olabilir.”

Özel hastanede sahte COVID ilacı Hayri Yazıcıyı öldürüyordu

TANIK FERYAL GÜLMAN

Şikayet dilekçesinde tanıklardan birinin de Feryal Gülman olduğu ve Bahar Şer’in yakın arkadaşı olan Feryal Gülman’ın, tüm tedavi sürecinde ve A.K.’nın, sahte ilacı Şer’e satarken de yanında bulunduğu iddia edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI CEZA VERDİ

A.K.’ın sahte ilacı temin ederek Bahar Şer’e sattığı, Ç.B.’nin de ilacı uyguladığı belirtilen dava dilekçesinde, “Bu zor durumdan yararlanarak, Sağlık Bakanlığı izni olmayan ve yararı kanıtlanmamış bu ilacın vatandaşlara satılması kabul edilemez” denildi.

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“COVID önleyici ilaçlara en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde sahte olduğu anlaşılan ilaç, tedaviyi olumsuz şekilde etkileyerek tedavinin bitmesine neden olmuştur” denilen dilekçede, “Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma” suçunun işlendiği iddia edilerek hem adli yargıda soruşturmaya ilişkin hem de Sağlık Bakanlığı’na şikayet edildi.

Sağlık Bakanlığı’na yapılan şikâyet üzerine başlatılan idari soruşturmada hastane ve çalışanlarına çeşitli cezalar verildi. Savcılık makamında yürütülen adli süreç ise halen devam ediyor.

Entübasyon işlemi ve uzun yoğun bakım nedeniyle Hayri Yazıcı’nın tedavisi hâlâ evde sürerken, ayrıca şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının yanlış tedavi nedeniyle yürüyemediği de belirtildi.

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Sevgililer Günü sürprizi Amerika tatili

Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz’a Sevgililer Günü için hoş bir sürpriz yaptı. 15 günlük tatil ayarlayan Hakko, sevgilisini Amerika’ya götürdü. Bir hafta Miami’de tatil yapacak olan çift, sonrasında New York’a geçecek. Aşıklar, bir hafta da burada gezdikten sonra İstanbul’a dönecek.

Özel hastanede sahte COVID ilacı Hayri Yazıcıyı öldürüyordu

Yeni projeler yolda

Önceki gün başarılı oyuncu Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim ile karşılaştım. Ayaküstü sohbet ettiğim Seda Erdim, kızı Ses artık büyüdüğü için fırsat buldukça yeni projeler için görüşmeler yaptığını anlattı. Ailecek reklam filminde oynamak için üç ayrı teklif aldığını söyleyen Erdim, Ses’i bir müddet daha ekranlardan uzak tutmak istedikleri için reddettiklerini söyledi. Ayrıca eşi Ümit Erdim’in de pilotluk sınavlarını başarıyla geçtiğini ve uçuş saatini tamamlamak için Dalaman-İstanbul arası mekik dokuduğunu öğrendim.

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Özel hastanede sahte COVID ilacı Hayri Yazıcıyı öldürüyordu

 

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#Hayri Yazıcı#Bahar Şer#Covid-19

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