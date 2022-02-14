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Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme! Önce paylaştı sonra sildi!

#Sevcan Orhan#Alişan#Buse Varol
Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Önce paylaştı sonra sildi

Sevgililer Günü konseri için Sevcan Orhan’la birlikte sahneye çıkan Alişan, evliliğinde yaşadığı sorunlarla ilgili net cevap verdi: Benim evliliğimde ne yaşadığımı kimse bilmiyor. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür! Alişan daha sonra eşi Buse Varol ile oğlu Burak'ın doğum gününde bir araya geldi. Varol'un paylaşımı dikkat çekti.

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Sevcan Orhan ve Alişan, Luvia Yeşilköy’de düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü Özel Galası’nda sahne aldı.

Performanslarından önce birlikte basın mensuplarına röportaj veren ikili, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

10 yıldır arkadaş olduklarını ve birlikte yaptıkları televizyon programıyla reytingleri alt üst ettiklerini dile getiren Alişan, “Daha önce bir kez Kıbrıs’ta sahne almıştık. Belki de devamı gelir, kim bilir?” dedi.

Sanatçı, dört yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Buse Varol’la ayrılacakları yönündeki sorulara da son noktayı koydu:

“Benim ne yaşadığımı, benim ailemde ve evliliğimde ne yaşandığını kimse bilmiyor. Allah kimsenin başına böyle bir kayıp vermesin ve kardeş acısıyla sınamasın. O nedenle rica ediyorum özel hayatım hakkında kimse yorum yapmasın. Bir şey olacaksa da zaten olur ve herkes görür.”

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Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Önce paylaştı sonra sildi

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Buse Varol ve Alişan, dün oğulları Burak’ın doğum gününü birlikte kutladı. Varol’un soğuk hali dikkatlerden kaçmadı.

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kutlayan Buse Varol ilk paylaşımında düzeltmeye gitti.

İlk önce fotoğrafın altına, 'Kardeşin ve sen oldukça hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok' yazan Varol daha sonra mesajını düzenleyip 'Benim canımın içi, güzel kalpli oğlum... Ben seninle anne oldum, seninle büyüdüm ve büyümeye de devam ediyorum. Kardeşin ve sen hep mutlu olun. Yeni yaşın sağlıkla gelsin bir tanem... İyi ki senin annenim, seni çok seviyorum.' sözleriyle güncelledi.

Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Önce paylaştı sonra sildi

 

Sevcan Orhan’ın ardından sahneye çıkan Alişan’ın, eşi Buse Varol’un aksine alyansını parmağından çıkarmadığı görüldü.

Alişan ve Buse Varol arasında yeni gelişme Önce paylaştı sonra sildi

KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Özel gala gecesinde ilk önce sahneye çıkan Sevcan Orhan, güçlü sesi ve şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Yaklaşık bir saatlik sahne performansının ardından mikrofonu Alişan’a devretti.

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#Sevcan Orhan#Alişan#Buse Varol

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