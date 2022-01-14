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Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında? O ismin yerine Survivor'a katılıyor...

#Survivor All Star#Yağmur Banda#Yağmur Banda Kimdir
Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında O ismin yerine Survivora katılıyor...

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Banda'nın katılacağı iddia edildi. Peki Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar

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Yağmur Banda, Survivor 2018 yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alan iddialı yarışmacılardan biriydi.

Acun Ilıcalı, Dominik'ten ilk Survivor All-Star canlı yayınını yaptı! Gönüllüler takımındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.Acun Ilıcalı, Dominik'ten ilk Survivor All-Star canlı yayınını yaptı! Gönüllüler takımındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü yayınlanacak.

Survivor All-Star Ünlüller Gönüllüler'in çekimleri dün Dominik'te başladı. Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekti.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele etmişti.

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