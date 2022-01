SURVİVOR 2022 KADROSU (Resimli): All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimdir? İşte, Survivor 2022 yarışmacıları

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 doğumlu olan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonlu. Lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamlayan genç yarışmacı, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. .



Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren hırslı yarışmacının aynı zamanda yelken, crossfit, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizmle ilgili de geçmişi bulunuyor.



Anıl Berk Baki, Survivor All Star için Dominik'e gitmeden önce paylaşımda bulundu. Baki, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar:) Güzel bir sezon bizi bekliyor. En iyilerle yarışmaktan her zaman keyif aldım, almaya da devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapcağımdan şüpheniz olmasın. Desteğinizi her an arkamda hissetmekten büyük güven duyuyorum. Sizden tekrar ricam; sosyal medyada nefret ve kin söylemlerinden kaçınalım, her zaman kendimize yakışanı yapalım. Bırakın biz adada yarışalım. Burada da başkalarının yanlışlarından değil, kendi doğrularımızdan beslenelim. Kimseye kötü söz veya yakıştırma yapmayalım. Sizi seviyorum #ABBFC ailesi. Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.