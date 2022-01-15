SURVİVOR 2022 KADROSU (Resimli): All Star ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimdir? İşte, Survivor 2022 yarışmacıları

Survivor kadrosu ile ünlüler ve gönüllüler takımında yarışacak isimler belli oldu. Survivor 2022 yarışmacıları arasında geçmiş dönemlerde birinciliğe sahip olan isimler de yer alacak. Ada hayatını yakından bilen ve Survivor deneyimine sahip olan yarışmacılar, ünlüler ve gönüllüler takımlarında ter dökecek. İşte, Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Atakan Arslan gibi pek çok iddialı ismin yer aldığı Survivor 2022 kadrosu ve biyografileri
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışacak isimleri duyurdu. Ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri de eski yarışmacılardan Adem Kılıçcı oldu. 1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıçcı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.
Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıçcı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.
İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıçcı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.
Türk boksör Adem Kılıçcı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu oldu. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı kazanan Adem Kılıçcı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamadı.
21 Ocak 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş ancak ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'in kadrosuna da dahil olan Kılıçcı şampiyon olarak yarışmayı tamamladı.
Adem Kılıçcı, Survivor All Star öncesi yaptığı son paylaşımda "Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken.. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiç bir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir Allstar şampiyonluğu var. Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
1991 doğumlu olan Anıl Berk Baki, aslen Trabzonlu. Lise eğitimini Galatasaray lisesinde tamamlayan genç yarışmacı, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. .
Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdüren hırslı yarışmacının aynı zamanda yelken, crossfit, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizmle ilgili de geçmişi bulunuyor.
Anıl Berk Baki, Survivor All Star için Dominik'e gitmeden önce paylaşımda bulundu. Baki, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili dostlar:) Güzel bir sezon bizi bekliyor. En iyilerle yarışmaktan her zaman keyif aldım, almaya da devam edeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapcağımdan şüpheniz olmasın. Desteğinizi her an arkamda hissetmekten büyük güven duyuyorum. Sizden tekrar ricam; sosyal medyada nefret ve kin söylemlerinden kaçınalım, her zaman kendimize yakışanı yapalım. Bırakın biz adada yarışalım. Burada da başkalarının yanlışlarından değil, kendi doğrularımızdan beslenelim. Kimseye kötü söz veya yakıştırma yapmayalım. Sizi seviyorum #ABBFC ailesi. Kalın sağlıcakla…" ifadelerini kullandı.
Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana’da dünyaya geldi. Yurt dışı deneyimleri ardından Adana'da yaşamını sürdürmeye devam eden Sadık Ardahan Uzkanbaş, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldığı yıllarda askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.
All Star sezonuna dahil olan Ardahan Uzkanbaş, adaya gitmeden önce takipçilerine "Evet artık sözün bittiği ve icraatın başladığı yerdeyiz sevgili Survıvor izleyicileri, bugün geldiğim yere kolay gelmesem de hayalimin gerçekleşmesi için herkese sözüm olsun elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım yarım kalan hikayemi tamamlamaya geldim beni destekleyen arkamda duran ve o enerjiyi bana hissettiren sevenlerime çok teşekkür ederim dualarınız bize güç verecek her hikayenin bir sonu vardır inşallah benim hikayemin sonunda kupayı almak olur Allah’a emanet olun sizleri seviyorum babuşlar" sözleriyle seslenmişti.
21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.
2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.
Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
Oyunculuğu maddiyat dışında manevi tatmin için yaptığını açıklayan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir Çeşme Alaçatı'da doğmuştur ve boyu 1,99'dur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Aynı zamanda gastronomi alanında tahsili de bulunmaktadır.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)
2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012
Survivor 2020 ile ismini geniş bir kitleye duyuran Berkan Karabulut, kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun oldu. 7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Uzun bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Lale Onuk ile birlikte olan Karabulut, sevgilisiyle çekildiği fotoğraf ve videolara sık sık sosyal medya hesabında yer veriyor. Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştı. Berkan Karabulut Survivor All Star'ın başlamasına kısa bir süre kala yaptığı paylaşımda "Hayatımın en büyük dönüm noktalarından birindeydim hayalini kurup yola koyulduğumda. Başlarda büyük hayal kırıklıklarıyla dolu anlarda kendimi şanssız hissedip pes etmenin köşelerinde dolaştığım da oldu, umudumla beraber gururumun kırıldığı anlarım da… Her seferinde alnıma yazdığımı gerçekleştirebilecek gücün hem içimde hem kalbimde mevcut olduğunu hissettim. Çevremde tekrar deneyip hüzünlenmemden korkan dostlarım varken ben her defasında vazgeçmemek için sebepler buldum. Yeri geldi ağırlıkları gögüslemem gerekti, yeri geldi yalnız başıma yürümem gerekti, yeri geldi sessizlik içinde durup düşündüm olduğum yerde… Başarmak için zor olanı yapmaktan başka çaremin olmadığı anlarda kulağımın dibindeki şeytanı değil de kalbimi dinledim hep. Sabret dedim dayan dedim. Hayallerinin peşini bırakma dedim…
Bugün olduğum yere kolay gelmedim. Hayalimin gerçekleşmesi için karşıma çıkabilecek tüm zorluklara hazırım. Hayatın tüm mucizelerine kucak açtım. İnandığım her şey için tekrardan savaşmaya ve kazanmaya gidiyorum.
Biliyorum ki her hikayenin bir sonu vardır. Benim hikayemin sonu aklıma koyduğum gün belliydi. Sadece gerçekleşeceği günü bekliyordu…
İyi dilekleriniz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
#survivorallstar" ifadelerine yer vermişti.
Survivor 2017’de Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler bu yıl da Survivor all-star 2022 kadrosunda yer alıyor.
Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul’da yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya’da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany’iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor. Sinemaya düşkün bir insan olduğunu ifade eden Berna Kekklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, veleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını ifade ediyor.
Katıldığı yarışma programları ile adını duyuran Berna Keklikler, önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 yarışmasına katılmıştır. Göz6 yarışmasında birinci olduktan sonra Erdi Ünver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanan Berna Keklikler, Survivor'ın 2017 kadrosunda yer almıştı. Son olarak ekranlarda FOX TV'de yer alan bir moda programında Berna Keklikler, 2022 yılında ise Survivor gönüllüler takımında yer alıyor.
Birsen Bekgöz, 1980 yılında Almanya Berlin’de dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularından biridir. Eğitimine Almanya’da başlamış, lisans eğitimini ise Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir.
Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibidir. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birincilik elde etmiştir.
2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.
Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4*100 metre bayrak yarışında altın, 4*400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmıştır. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evli.
Survivor 2020 sezonunun Ünlüler yarışmacılarından biri olan Elif Yıldırım Gören, sembol oyununu kazandı ve 2020’de çeyrek finale kalan ilk isim oldu.
1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul yıllarından beri voleybola ilgili olan Evrim Keklik, 10 yıl boyunca Fenerbahçe Kulübünün Voleybol takımında yer aldı. 1 yıl kadar da Galatasaray’da oynayan Keklik, yaşadığı sakatlık nedeni ile voleybola ara vermek zorunda kaldı.
Spor kariyerine yüzme antrenörü olarak devam etmektedir. Sporcu kimliğine güvenen Evrim Keklik, 2020 Survivor Gönüllüler takımında mücadele etti. Yarışma ardından "Hayatın İçinden" sunuculuğunu üstlendi. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.
Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır. Gizem Kerimoğlu 30 Ekim 1988 yılında doğmuş, eski bir futbolcudur. Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olan Gizem Kerimoğlu, aynı zamanda oyunculukta yapmaktadır.
28 yaşındaki güzel yarışmacı, oyunculuk eğitimini 2015 yılında Deniz Erdem tarafından almıştır. 2015 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almıştır. 174 santimetre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındaki Gizem Kerimoğlu, bu sezon Survivor 2022 Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden.
Profesyonel spor yaşantısını 2013 yılında üzülerek noktalayan Gizem Kerimoğlu, kendi tabiriyle hayatında aldığı en önemli kararla aktif spor hayatının ardından oyunculuk ve spikerlik eğitimleri almaya başlamıştır. Dialog ve Barbaros Çidal’dan diksiyon ve spikerlik eğitimleri alıp, tiyatro ve oyunculuk eğitimlerindeki ilk adımlarını kendisi de oyuncu olan arkadaşı Umut Kırcalı ile atmıştır. Ardından kendisine çok şey katan Deniz Erdem’den 2015 yılında Tiyatro Oyunculuğu Eğitimi almıştır.
2015 yılı son çeyreğinden beri de Akademi 35,5 Sanat Evi’nde Kamera Önü Oyunculuğu Eğitimi almaya devam etmektedir. Survivor’a katılmak için eğitimini bir süre ara veren Gizem Kerimoğlu, 2016 sezonunun öne çıkan isimlerinden biri olmayı başarmıştır. Diğer isimlerle sık sık fikir ayrılıkları yaşamasına rağmen Survivor'da uzun süre varlık göstermiş, 11. haftada elenmiştir.
Gökhan Keser aslen Rizelidir. 1987 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. İlk olarak çok genç yaşta "Miss & Mr Model 2004" yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanına sahip oldu. Sonrasında "Best Model Of Turkey 2005” te Turkiye 2. si seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etme hakkı kazandı. Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.
Elde ettiği başarılarla beriberi, gelen teklifler arasından 2006 yılında Atv'de yayınlanan 104 bölüm süren Selena dizisi ile kamera önüne geçerek ilk başrol deneyimiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Hemen akabinde 2007 senesinde en başından beri yapmak istediği tek iş ve en büyük hedefi olan, müzikal kariyeri için albüm çalışmalarına ağırlık verdi. Çalışmalarına devam ederken 2008'de Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu.2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde başrolü paylaştı. Tanıtımları sinema salonlarında da dönen bu Film yapımcılardan kaynaklanan sebeplerden dolayı yarım kaldı ve vizyona giremedi.
Yıllardır hayalini kurduğu sahnelere Türkiye'nin önde gelen en önemli kadın solistlerinden Sıla ile adım atan Keser; uzun süre sahnede Sıla'ya vokalist olarak eşlik etti. Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" video kliplerinde de bulunan Keser sanatçının 3. Albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de bulundu.
Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi.
Gökhan Keser "Sony Music" etiketiyle 2012 yılının Ocak ayında raflardaki yerini aldı. Kendi adını taşıyan albümünün prodüktörlüğünü Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır yaptı. Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni toplayarak müzik listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Ardından kliplendirdiği "Bazen" "Seninle Bozdum" ve "Ceket" şarkılarını sırasıyla kliplendirdi. 2014 başında da ilk albümden sonra 2. single çalışması "Hiç Vaktim Yok" u sevenleriyle bulusturdu. Survivor 2014 sezonunda Ünlüler takımında yer aldı. Gökhan Keser, bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isimdir. 116 günlük zorlu serüvenin ardından çok yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır. Yalancı Sevgilim filminde rol almıştır.
Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan Tuğsuz'un sporla tanışması ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla başladı.
Birçok yarışmada başarılar elde eden Tuğsuz, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti.
Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi sporculara antrenörlük yaptı.
Hikmet Tuğsuz Survivor All Star iddiasını sosyal medya hesabından paylaştı. Tuğsuz, adaya gitmeden önce yaptığı paylaşımda "2019 yılında ilk kez katıldığım Survivor yarışmasında herşey benim açımdan gayet güzel giderken, bu güzel hikayeyi talihsiz bir sakatlık yüzünden yarım bırakmak zorunda kalmıştım.
Yaşadığım sakatlıktan sonra başta Acun Medya ekibi olmak üzere doktorlarım, sevenlerim ve sevdiklerimin olağanüstü desteği ile yeniden ayağa kalkmayı başardım.
Sakatlığım nedeniyle yarışmadan ayrıldıktan sonra her şeyi dışarıdan izledim. Bu bana büyük bir üzüntü verdiği gibi aynı zamanda büyük te bir fırsat verdi. Hatalarımı gördüm, eksiklikleri tespit ettim, ne güzel dostlar ne güzel anılar biriktirdiğimi fark ettim.
Bugün yeniden Survivor olma yolundayım artık!
Bugün Toros Kaplanı’nın yeniden sahneye çıkma vakti!
Geçirdiğim zor günlerde bana destek olup yeniden ayağa kalkmayı başarmamda büyük katkıları olan Acun Medya’ya, başta Prof. Dr. Mustafa Karahan olmak üzere tüm doktorlarıma, canım aileme, gerek sosyal medyadan gerek bizzat bana moral veren sevenlerime ve yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
Şimdi yeniden TOROS KAPLANI OLMA VAKTİ!" ifadelerini kullandı.
29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Mert Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra "Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz" gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok katalog ve defilede yer alan Öcal, en son "Arka Sokaklar" dizisinde "Tarık" rolü ile izleyici karşısına çıktı. 2020 Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, yarışta uzun süre kalmayı başardı. Öcal final göremeden yarışmaya veda etti.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2021 - Sen Çal Kapımı
2020 - Survivor 2020
2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık)
2017 - Savaşçı (Baran)
2015-2016 - Aşk Yeniden
2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)
2013 - Bizim Okul
2011 - Doktorlar
2008 - Görgüsüzler
2007 - Yabancı Damat
2007 - Oyun Bitti
2006 - Rüyalarda Buluşuruz
2005 - Nehir
2005 - Asla Unutma
Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy’de doğdu. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir’de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4×400 m bayrak yarışında birinci oldu.
800 m. açıkhava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda sakatlanmasına rağmen yarışa devam etmesiyle büyük ses getirmiştir.
Survivor 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere 1984 doğumludur. Adana’da dünyaya gelen Karadere kısa mesafe ve engelli koşucusudur. 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.
Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.
2012 yılında Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti. Ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı kaldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.
Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu. Ünlü ismin Ece Arven isimli bir kızı bulunuyor.
Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogedayi 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı.
Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı.
Survivor’ın ardından dizilerde de rol almaya başlayan Ogeday Girişken’in rol aldığı yapımlar arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu bulunuyor.
Seda Ocak, Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasına adını yazdıran isimlerden. Geçtiğimiz 2019 sezonunda Survivor Türkiye – Yunanistan’da yarışmacı olan Seda Ocak, yine eski Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir’in ikiz kardeşi. Sema Aydemir'de ünlüler takımında yer alıyor. İki kardeş bu yıl düzenlenen All Star mücadelesinde rakip olarak yarışacaklar.
17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan Seda Ocak Üniversiteyi Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer alan Seda Ocak, çocuk sahibi olduktan sonra profesyonel sporu bırakma kararı aldı ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasına hizmet vermeye devam ediyor.
Survivor'a üçüncü kez yarışmacı olarak katılan Sema Aydemir, aynı zamanda yarışmadan sonra Survivor Ekstra programında yorumlarıyla da çok konuşulmuştu. Yarışmacı olduğu dönemlerde başarılı bir performans sergileyen Survivor Sema Aydemir bu kez ikizi Seda Aydemir ile rakip olacak. İkilinin neler yaşayacağının yanında özel hayatı da merak konusu oldu. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor'ın 2022 All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir'in hayatı, kariyeri ve bilinmeyenler...
Survivor Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 3 kız kardeşi olan Sema Aydemir'in ikizi Seda Ocak da bu kız aynı yarışmada olacak. 1.70 boyunda olan iddialı yarışmacının kilosu ise 63'tür.
Survivor 2017 ve Survivor 2018 All Star'da mücadele veren Sema Aydemir, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmiş başarılı bir atlettir.
2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışına çıkan Sema Aydemir; Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte mücadele vermiştir.
Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu vardır. Survivor Sema Aydemir daha sonra evlenmemiş ve şuan bekardır.
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
Survivor Sude All Star mücadelesinde 2022 sezonunda boy gösterecek. Sude Burcu'nun kişisel bilgileri de yarışmaya katılacağının duyurulmasının ardından internette aranan konular arasında yer aldı. İşte Sude Burcu'nun kısaca özgeçmişi...
11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.
Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.
2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.
Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.
FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2022- 2005: Çocuklar Duymasın
2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak
2010- 2014: Çocuklar Duymasın
2017: Meryem (Konuk oyuncu)
2017- 2018: Aslan Ailem
2007: Emret Komutanım Şah Mat
2015: Hannas
2016: Kolpaçino 3. Devre
2017: Organik Aşk Hikayeleri
FURKAN KIZILAY ŞARKILARI
2009: Aşksın Sen
2010: Her Şey Senle
2011: Karamel Kokun
2014: Ecem
2014: Vura Vura
2020: Alsam Seni (ft. Can Doe)
1998 yılında dünyaya gelen Yağmur Banda aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tekwando takımında yer alan bir sporcudur. Spor kariyeri boyunca, Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok defa 2.'lik ve 3.'lük derecelerinin sahibi olan Yağmur Banda, Taekwondo'nun dışında birçok spor dalıyla da yakından ilgilenmektedir. Son olarak, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında yer alan Yağmur Banda, Gönülüller takımında mücadele etmişti.
21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya gelen ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.
Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. İlk olarak MasterChef 2019 sezonuyla adını duyuran Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020’ye de katılmış ve zorlu yarışmada uzun süre kalmayı başarmıştı.
Yasin Obuz Survivor All Star'a katılmadan önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda"ÖNCELİKLE YENİ BİR HEYECAN İÇİNDE BULUNACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM.. BENİ DESTEKLEYEN SEVENLERİM İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIMA VE ASLA PES ETMEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM... BANA BU YOLDA DESTEK OLAN TÜM AİLEME, DOSTLARIMA, ARKADAŞLARIMA ve SEVENLERİME SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM.. GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ HİÇBİR ŞEYDEN KORKAN BİRİ DEĞİLİM ÇOK ŞÜKÜR VE BU BÖYLEDE DEVAM EDECEK... ASLA KİMSEYE BOYUN EĞMEYECEĞİM VE ASLA HAK YEMİYİP HAK YEDİRMEYECEĞİM, YOLUMUZ UZUN VE ÇETİN.. SİZLERİN VARLIĞINI HERZAMAN GÖKYÜZÜNE BAKTIĞIMDA HİSSEDECEĞİM... ANNE DÜŞERSEM SAKIN ÜZÜLME, HER DÜŞÜŞÜM DAHA GÜÇLÜ KALKIŞ SEBEBİMDİR. KENDİNİZE İYİ BAKIN ALLAH’a EMANET OLUN... HAYIRLISI NEYSE O OLSUN.. ALLAH HERKESİN KALBİNE GÖRE VERSİN " ifadelerini kullandı.
Atakan Arslan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Avatar Atakan, Survivor All Star’ın iddialı yarışmacıları arasında bulunuyor. Başarılı yarışmacı 2016 yılında Survivor’ın şampiyonu olmuştu. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. Leon Aslan Arslan isimli çocuğu vardır.
Survivor Atakan 1989 doğumludur. Sivas’ta dünyaya gelen Atakan’ın lakabı Avatar’dır. Spor hayatına basketbol ile başlamış, 17 yaşında ise dövüş sporlarına geçmiştir. 2016 yılında Survivor’ın şampiyonu olmuştur.
Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. 2008 yılından beri kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında yer almaktadır ve aynı zamanda profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.
2011 yılında Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmıştır. Bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getiren kişi olmuştur. Profesyonel güreşte de yer almaktadır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.
Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı yenmiştir. Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek altın kemerin yeniden sahibi olmuştur. Söz dizisinde rol almış ve Zafer karakterini canlandırmıştır. Survivor’da yarışırken de sevgilisi olan Serap Korkmaz ile 2017 yılında evlenen Atakan Arslan’ın Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyor.