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Uyanıklığın böylesi... Yeni kazanç kapısını canlı yayında açıkladı

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#Yeliz Yeşilmen#Sosyal Medya#Oyuncu
Uyanıklığın böylesi... Yeni kazanç kapısını canlı yayında açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 13:42

Sosyal medya hesaplarında para karşılığı ürün tanıtan ünlü isimler yeni bir kazanç kapısı buldu. Kendileri hakkında yapılan kötü yorumları tespit edip mahkemenin yolunu tutan ünlüler, uzlaşmaya giderek para kazanmaya başladı.

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Oyuncu Yeliz Yeşilmen de kötü yorum yazanlara avukatı aracılığı ile dava açtığını söyledi. Yeşilmen, detayları konuk olduğu 2. Sayfa programında anlattı ve 'köşeyi dönmek üzereyim' dedi.

Uyanıklığın böylesi... Yeni kazanç kapısını canlı yayında açıkladı

SAYELERİNDE ÇOK İYİ PARA KAZANIYORUM
 "Kötü yorum yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde çok iyi paralar kazanıyorum. Artık kimse kimsenin hakkında gelişi güzel sallayamaz. Herkesin çoluğu çocuğu ailesi var.

Uyanıklığın böylesi... Yeni kazanç kapısını canlı yayında açıkladı

"Mehmet Ali Erbil'e neler geldi. Köşeyi döner diye düşünüyorum. Ben de köşeyi dönmeye başladım az kaldı virajlardayım... İyi kazanmaya başladım."

HABERLERE YORUM YAPIYORUM
"Bir vatandaş olarak sizi takip ediyorum. Bir habere yorum yapma yok mu? Ben normal, kendi hissettiğim yorumu yapıyorum. Sonra bana bildirim geliyor ya, oradan anlıyorum. bir bakıyorum 'sen önce kendine bak', 'otur pişt bilmem ne...', 'Otur sana ne oluyor'...."

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Uyanıklığın böylesi... Yeni kazanç kapısını canlı yayında açıkladı

 "Hadise ile ilgili bir yorum yapmıştım 'sen kendi evliliğine bak' bilmem ne... Artık yorumları silseler de bir işe yaramıyor. Bir kere yazdıktan sonra düşüyor. Daha yeni başladık, hedef büyük."

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