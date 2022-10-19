Ünlü şef Somer Sivrioğlu çok konuşulan görüntülerin perde arkasını anlattı: Ne şişmanlığım kaldı, ne görgüsüzlüğüm!

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu hafta sonu davet üzerine İzmir'e gitti. Yoğun ilgiyle karşılanan Sivrioğlu yemek yapıp, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

Sahneden inerken AVM'nin güvenlik görevlileri ünlü şefe eşlik etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok konuşuldu.

Eleştiriler karşısında bir süre sessiz kalan Sivrioğlu olayın perde arkasını anlattı. Hakarete varan yorumlar karşısında konuşan ünlü şef şunları söyledi:

"Olayın özeti; Cumartesi İzmirli dostlarla bir buluşma gerçekleştirdik. Ekibimden sadece soğuk şefim vardı. Yemek yaptık, sonrasında mümkün olduğunca sevenle resim çektik sahneden… Sürem bitince, bir sonraki sunuma yer açmak için çabucak uzaklaştım. Sağ olsun, sevenler sahnenin yanından resim çektirmeye devam etmek istediler ama hem uçağa yetişmem gerekiyordu hem de benden sonra sahneye çıkacak arkadaşıma saygısızlık olmasın diye tamamen AVM güvenliğinin inisiyatifiyle sahneden, otoparka kadar biraz da gereğinden kalabalık bir ekiple hızlıca hareket ettik. O sırada restoranların önünden çekilen bir görüntüyle iki gündür sanki bu ülkede yapılması gereken gerçek haberler yokmuşçasına ne ‘şişmanlığım’ kaldı, ne ‘görgüsüzlüğüm'. Hele bunu yapanların bazıları sevip, saydığımız haberciler olunca çok üzüldüm. Benim değil altı, bir güvenliğim bile yok! Neden olsun ki? Maça, yemeğe, sokağa, yürüyüşe hep yalnız veya yanımdakilerle çıkıyorum. Hayatın tam da içinde yaşıyorum. Vicdan ve adalet hepimize ama en çok da medya öncülerine lazım."

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Kelebek yazarı Savaş Özbey, Somer Sivrioğlu'nun İzmir'de yaşadıklarını kaleme aldı.

İşte Savaş Özbey'in o yazısı...

Onlar Somer’i nasıl korusun?





MasterChef jürisi Somer Şef’in İzmir’de bir AVM’ye girerken etrafında koruma ordusuyla çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündeminde.

Somer Sivrioğlu araçtan inip AVM’nin kapısına doğru ilerliyor, etrafında altı-yedi tane koruma neredeyse el ele tutuşmuş, “Somer Şef’i halktan koruyor”...

Belli ki AVM’nin yaptığı bir işgüzarlık bu.

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Belli ki bir proje için gitmiş oraya. Somer’i yakından tanıyanlar ya da Levent’teki restoranına falan gidip kendisiyle tanışanlar bilir, uzaktan yakından böyle biri değildir.

Masa masa gezer, insanlarla tanışır, sonra yürüyerek geldiği restorandan yine yürüyerek çıkar gider.

Zaten o korumalar Somer’i koruyamaz ki.

“Game of Thrones”taki “Hodor” karakteri gibi bir adam. Hepsinden en az iki karış uzun, iki misli.