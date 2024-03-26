Ünlü şarkıcının evine polis baskını! Hakkında insan ticareti ve fuhuş gibi çok ciddi suçlamalar var!

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İKİ EVİNE AYNI ANDA BASKIN YAPILDI: SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ

Associated Press'e konuşan iki emniyet yetkilisi, müzik kralı olarak tanınan şarkıcı ve yapımcı Sean "Diddy" Combs'a ait Los Angeles ve Miami'deki iki mülkün, New York'taki federal yetkililer tarafından sürdürülen seks ticareti soruşturmasının bir parçası olarak federal İç Güvenlik Soruşturması ajanları ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından arandığını söyledi.

Soruşturmanın hedefinde direkt olarak Combs olup olmadığı net değil. Yetkililer soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip değillerdi ve AP'ye isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular.

Ünlü şarkıcının Miami ve Beverly hills'deki iki ayrı evine polis ve FBI ortak operasyon düzenledi

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Ünlü şarkıcının Beverly Hills California ve Miami Florida’da bulunan iki mülkünde geniş kapsamlı bir arama yapılırken evlere giren Federal Büro ve polis yetkililerinin evlerden birçok delille çıktığı görüldü.

KELEPÇELENEN KİŞİNİN OĞLU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Miami’de yapılan arama esnasında mülkte bulunan birkaç kişiye kelepçe takıldığı görüldü, bu kişilerden birinin ise Diddy’nin oğlu olduğu iddia edildi.

Magazin sitesi TMZ bu baskınların yapıldığı sırada ünlü şarkıcının Miami'deki bir özel havaalanında görüldüğünü ve Karayipler'e kaçmaya çalıştığını iddia etti

Ünlü şarkıcının Beverly Hills’deki evinin dışında bir komuta merkezi kuruldu ve arama başladıktan saatler sonra bile ajanlar eve girip çıkmaya devam ediyordu.

Gündeme bomba gibi düşen haber ve basına servis edilen baskın fotoğraflarının kaynağının ünlü şarkıcı hakkındaki insan kaçakçılığı ve fuhuş suçlamaları olduğu bildirildi. Kolluk kuvvetleri evlerde yaptıkları aramalarda buldukları delilleri taşırken görüntülendi

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SON AYLARDA HAKKINDA ÇOK SAYIDA CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Son aylarda Combs'a karşı çok sayıda cinsel saldırı davası açılmış, ünlü şarkıcının gösteri dünyasındaki uzun ve saygın kariyeri bir anda tepetaklak olmuştu. Baskının bu taciz ve cinsel saldırı iddialarının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Şubat ayında bir müzik yapımcısı Combs'un kendisini hayat kadınlarına gitmeye ve onlarla birlikte olmaya zorladığı için dava açmıştı.

Sean Diddy Combs'un Miami'deki evi

Combs'un avukatı Shawn Holley ise bu iddialarla ilgili olarak "iddialarının tamamen yalan olduğuna dair çok büyük ve tartışılmaz kanıtlarımız var" açıklamasını yapmıştı.

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Diddy Combs'un eski koruması ve kız arkadaşı R&B şarkıcısı Cassie, geçen yıl kasım ayında tecavüz de dahil olmak üzere yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ünlü şarkıcıya dava açmıştı.

BİR DAVADAN ÖDEDİĞİ YÜKLÜ MİKTARDAKİ PARAYLA KURTULMUŞTU

Dava dilekçesinde Combs'un Cassie'yi erkek seks işçileriyle birlikte olmaya zorladığı ve bu sırada onları filme aldığı belirtiliyordu. Dava açıldıktan bir gün sonra anlaşmayla sonuçlandı.

Sean "Diddy" Combs'un kendisine bu ciddi suçlamaları yönelten Cassie'ye yüklü miktarda bir ödeme yaparak davadan vazgeçirdiği iddia edildi.

Sean "Diddy" Combs'a son aylarda başta eski sevgilisi Cassie başta olmak üzere birkaç kadın tarafından cinsel taciz, tecavüz ve şiddet suçlamaları yöneltilmişti

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Combs'u suçlayanlardan bir diğer kişi de ünü rap müzik yapımcısının yirmi yıl önce, daha 17 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini söyleyen bir kadındı.

KENDİSİ İDDİALARI REDDETTİ, KURBANLARIN AVUKATI “AHLAKSIZ DAVRANIŞLARI CEZALANDIRILSIN” YORUMUNU YAPTI

Combs aralık ayında yaptığı bir açıklamada "İddia edilen korkunç şeylerin hiçbirini yapmadım" demişti.

Cassie'yi ve Combs'a dava açan bir başka kadını temsil eden avukat Douglas Wigdor dün yaptığı açıklamada "Umarım bu, Bay Combs'u ahlaksız davranışlarından sorumlu tutacak bir sürecin başlangıcı olur" sözlerini kullandı.

Sean Combs geçen eylül ayında MTV Video Müzik Ödülleri töreninde "Global İkon" ödülünü almıştı

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Ünlü yıldızın evlerinde yapılan aramanın davalarda gündeme getirilen iddialardan herhangi biriyle ilgili olup olmadığı henüz net değil.

MÜZİK DÜNYASININ SON 30 YILINA DAMGA VURMUŞ BİR İSİMDİ

Combs son otuz yılın en etkili hip-hop yapımcıları ve yöneticileri arasında yer alıyor. Eskiden Puff Daddy olarak bilinen Combs, hip-hop'ın en büyük imparatorluklarından birini kurmuş ve büyük ünü sayesinde kendi ismini taşıyan birçok şirketi de kurmuştu.

Puff Daddy adıyla tanınan Sean Combs sadece kendi şarkılarıyla değil birçok önemli müzisyenin yapımcısı olarak da isim yapmıştı ve sektördeki ilişklileri çok güçlüydü

Bad Boy Records'un kurucusu olan ünlü şarkıcı aralarında Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans ve 112'nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey sanatçıyla çalışmış ve üç de Grammy ödülü kazanmış bir isim.