Ünlü şarkıcının evine polis baskını! Hakkında insan ticareti ve fuhuş gibi çok ciddi suçlamalar var!

Güncelleme Tarihi:
İKİ EVİNE AYNI ANDA BASKIN YAPILDI: SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ
Associated Press'e konuşan iki emniyet yetkilisi, müzik kralı olarak tanınan şarkıcı ve yapımcı Sean "Diddy" Combs'a ait Los Angeles ve Miami'deki iki mülkün, New York'taki federal yetkililer tarafından sürdürülen seks ticareti soruşturmasının bir parçası olarak federal İç Güvenlik Soruşturması ajanları ve diğer kolluk kuvvetleri tarafından arandığını söyledi.
Soruşturmanın hedefinde direkt olarak Combs olup olmadığı net değil. Yetkililer soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşma yetkisine sahip değillerdi ve AP'ye isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştular.
Ünlü şarkıcının Beverly Hills California ve Miami Florida’da bulunan iki mülkünde geniş kapsamlı bir arama yapılırken evlere giren Federal Büro ve polis yetkililerinin evlerden birçok delille çıktığı görüldü.
KELEPÇELENEN KİŞİNİN OĞLU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Miami’de yapılan arama esnasında mülkte bulunan birkaç kişiye kelepçe takıldığı görüldü, bu kişilerden birinin ise Diddy’nin oğlu olduğu iddia edildi.
Ünlü şarkıcının Beverly Hills’deki evinin dışında bir komuta merkezi kuruldu ve arama başladıktan saatler sonra bile ajanlar eve girip çıkmaya devam ediyordu.
Gündeme bomba gibi düşen haber ve basına servis edilen baskın fotoğraflarının kaynağının ünlü şarkıcı hakkındaki insan kaçakçılığı ve fuhuş suçlamaları olduğu bildirildi.
SON AYLARDA HAKKINDA ÇOK SAYIDA CİNSEL TACİZ VE ŞİDDET İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI
Son aylarda Combs'a karşı çok sayıda cinsel saldırı davası açılmış, ünlü şarkıcının gösteri dünyasındaki uzun ve saygın kariyeri bir anda tepetaklak olmuştu. Baskının bu taciz ve cinsel saldırı iddialarının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
Şubat ayında bir müzik yapımcısı Combs'un kendisini hayat kadınlarına gitmeye ve onlarla birlikte olmaya zorladığı için dava açmıştı.
Combs'un avukatı Shawn Holley ise bu iddialarla ilgili olarak "iddialarının tamamen yalan olduğuna dair çok büyük ve tartışılmaz kanıtlarımız var" açıklamasını yapmıştı.
Diddy Combs'un eski koruması ve kız arkadaşı R&B şarkıcısı Cassie, geçen yıl kasım ayında tecavüz de dahil olmak üzere yıllarca cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ünlü şarkıcıya dava açmıştı.
BİR DAVADAN ÖDEDİĞİ YÜKLÜ MİKTARDAKİ PARAYLA KURTULMUŞTU
Dava dilekçesinde Combs'un Cassie'yi erkek seks işçileriyle birlikte olmaya zorladığı ve bu sırada onları filme aldığı belirtiliyordu. Dava açıldıktan bir gün sonra anlaşmayla sonuçlandı.
Sean "Diddy" Combs'un kendisine bu ciddi suçlamaları yönelten Cassie'ye yüklü miktarda bir ödeme yaparak davadan vazgeçirdiği iddia edildi.
Combs'u suçlayanlardan bir diğer kişi de ünü rap müzik yapımcısının yirmi yıl önce, daha 17 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini söyleyen bir kadındı.
KENDİSİ İDDİALARI REDDETTİ, KURBANLARIN AVUKATI “AHLAKSIZ DAVRANIŞLARI CEZALANDIRILSIN” YORUMUNU YAPTI
Combs aralık ayında yaptığı bir açıklamada "İddia edilen korkunç şeylerin hiçbirini yapmadım" demişti.
Cassie'yi ve Combs'a dava açan bir başka kadını temsil eden avukat Douglas Wigdor dün yaptığı açıklamada "Umarım bu, Bay Combs'u ahlaksız davranışlarından sorumlu tutacak bir sürecin başlangıcı olur" sözlerini kullandı.
Ünlü yıldızın evlerinde yapılan aramanın davalarda gündeme getirilen iddialardan herhangi biriyle ilgili olup olmadığı henüz net değil.
MÜZİK DÜNYASININ SON 30 YILINA DAMGA VURMUŞ BİR İSİMDİ
Combs son otuz yılın en etkili hip-hop yapımcıları ve yöneticileri arasında yer alıyor. Eskiden Puff Daddy olarak bilinen Combs, hip-hop'ın en büyük imparatorluklarından birini kurmuş ve büyük ünü sayesinde kendi ismini taşıyan birçok şirketi de kurmuştu.
Bad Boy Records'un kurucusu olan ünlü şarkıcı aralarında Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans ve 112'nin de bulunduğu çok sayıda üst düzey sanatçıyla çalışmış ve üç de Grammy ödülü kazanmış bir isim.