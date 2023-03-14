Ünlü rapçinin son anları böyle görüntülendi: Sahnede şarkı söylerken hayatını kaybetti!

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Gerçek adı Constantinos Tsobanoglou (Çobanoğlu) olan 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, geçen hafta katıldığı bir müzik festivalinde sahneye neşe içinde çıkmış, kendisini izlemeye gelen hayranlarına keyifli anlar geçirtmeye başlamıştı. Hiç kimsenin konser esnasında yaşanacak korkunç olaylardan haberi yoktu…
Afrikalı rapçiler arasında yükselen bir değer olan ve son dönemdeki çalışmalarıyla dikkat çeken Costa Titch, Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da düzenlenen Ultra South Africa Müzik Festival’inin en önemli konuklarından biriydi. Setini seslendirmek için sahneye çıkan rapçi konser esnasında bir an tökezledi. Ayağı takılan ve düşecek gibi olan Costa Titch hemen kendini toparlayıp şarkı söylemeye devam etti.
Festival alanında bulunan sağlık ekipleri Costa Titch’e ilk müdahaleyi yapsa bile şarkıcıyı kurtaramadılar ve 28 yaşındaki müzisyen bu mutlu gününde hayatını kaybetti. Festival yönetiminden yapılan açıklamada Costa Titch’in ölümünden duyuluna büyük üzüntü dile getirilirken “Güney Afrikalı müzisyen Costa Titch’in ani ölümüyle yıkılmış bulunuyoruz. Ülkemizin önemli müzisyenlerinden olan sanatçı büyüleyici sesi, etkileyici rapi, dansı ve yazdığı şarkı sözleriyle alanının en nitelikli temsilcilerinden biriydi ve festivalimizin de en önemli dostlarındandı.” İfadeleri kullanıldı.
Costa Titch’in şoke edici ölümünün ardından talihsiz şarkıcının sosyal medya hesaplarından ailesi de bir açıklama yaptı.
Akon, Costa Titch’in ölümünün ardından açıklama yaparak duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bir başka ünlü Güney Afrikalı rapçi AKA da daha bir ay önce ülkesinde uğradığı bir silahlı saldırıda ölmüştü. Costa Titch’in sosyal medya hesaplarında öldürülen arkadaşı AKA için paylaştığı duygu dolu sözlerin altına şimdi hayranları tarafından kendisi için aynı sözler yazılmaya başlandı.