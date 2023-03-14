Ünlü rapçinin son anları böyle görüntülendi: Sahnede şarkı söylerken hayatını kaybetti!

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Gerçek adı Constantinos Tsobanoglou (Çobanoğlu) olan 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, geçen hafta katıldığı bir müzik festivalinde sahneye neşe içinde çıkmış, kendisini izlemeye gelen hayranlarına keyifli anlar geçirtmeye başlamıştı. Hiç kimsenin konser esnasında yaşanacak korkunç olaylardan haberi yoktu…

Afrikalı rapçiler arasında yükselen bir değer olan ve son dönemdeki çalışmalarıyla dikkat çeken Costa Titch, Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da düzenlenen Ultra South Africa Müzik Festival’inin en önemli konuklarından biriydi. Setini seslendirmek için sahneye çıkan rapçi konser esnasında bir an tökezledi. Ayağı takılan ve düşecek gibi olan Costa Titch hemen kendini toparlayıp şarkı söylemeye devam etti.

Costa Titch, konser esnasında önce böyle tökezledi ve ekip arkadaşı tarafından yere düşmekten son anda kurtarıldı

Şarkıcı tam kendine geldi sanılırken saniyeler içinde sahneden böyle düştü

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Ancak aradan saniyeler geçtikten sonra bu kez sahne önüne kadar gelmiş olan rapçi bir anda sahneden aşağı yuvarlandı. Sahne önünde kendisini dinleyen hayranlarının önüne düşen rapçi kayıt altına alınan o anlarda titriyordu ve uzuvlarının kontrolünü kaybetmiş gibi görünüyordu. Costa Titch’in yere düşmesiyle birlikte hemen peşinden sahne önüne atlayan ekip arkadaşları rapçiyi hemen sırtlayıp oradan uzaklaştılar.

Festival alanında bulunan sağlık ekipleri Costa Titch’e ilk müdahaleyi yapsa bile şarkıcıyı kurtaramadılar ve 28 yaşındaki müzisyen bu mutlu gününde hayatını kaybetti. Festival yönetiminden yapılan açıklamada Costa Titch’in ölümünden duyuluna büyük üzüntü dile getirilirken “Güney Afrikalı müzisyen Costa Titch’in ani ölümüyle yıkılmış bulunuyoruz. Ülkemizin önemli müzisyenlerinden olan sanatçı büyüleyici sesi, etkileyici rapi, dansı ve yazdığı şarkı sözleriyle alanının en nitelikli temsilcilerinden biriydi ve festivalimizin de en önemli dostlarındandı.” İfadeleri kullanıldı.

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Costa Titch’in şoke edici ölümünün ardından talihsiz şarkıcının sosyal medya hesaplarından ailesi de bir açıklama yaptı.

Costa Titch, daha bir ay önce, silahlı saldırıd ölen arkadaşı AKA'yı bu fotoğrafı paylaşarak anmıştı

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“Çok sevgili bir evlat, kardeş ve torun olan, hepimizin canı Costa Titch’in acı verici ölüm haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Hayatının son saniyelerinde onun yanında olan dostlarına ve acil durum müdahale ekiplerine teşekkür ediyoruz. Acımızı yaşarken Tsobanoglou ailesi olarak bu zor zamanlarda sizlerden ailemiz adına anlayış bekliyoruz. Oğlumuzun adının dualarınızda bile olsa yaşamasını dileriz” yazan aile bu üzücü paylaşımı rapçinin tüm sosyal medya hesaplarından hayranlarına yolladı. Güney Afrika ’nın Nelspruit kentinde doğan Costa Titch, rap şarkıcılığına başlamadan önce başarılı bir dansçıydı. Rap tınılarıyla geleneksel Afrika ezgilerini birleştirmesiyle tanınan şarkıcı en büyük çıkışını Big Flexa şarkısıyla yaptı. Şarkı 2021 yılında en çok izlenen TikTok viral şarkılarından biri olmuştu. Şarkı daha sonra dünyaca ünlü rapçi Akon tarafından da remix olarak seslendirildi.

Akon, Costa Titch’in ölümünün ardından açıklama yaparak duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bir başka ünlü Güney Afrikalı rapçi AKA da daha bir ay önce ülkesinde uğradığı bir silahlı saldırıda ölmüştü. Costa Titch’in sosyal medya hesaplarında öldürülen arkadaşı AKA için paylaştığı duygu dolu sözlerin altına şimdi hayranları tarafından kendisi için aynı sözler yazılmaya başlandı.