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Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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#Treat Williams#Hair#Hayatını Kaybetti
Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:51

Tiyatro, sinema ve televizyon ekranlarında sayısız yapımda yer alan Hollywood’un usta oyuncularından Treat Williams, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybetti. Usta aktör 71 yaşındaydı.

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50 yıllık uzun ve başarılı kariyeri boyunca sayısız filmde rol alan, oynadığı televizyon dizileriyle milyonların kalbine taht kuran aynı zamanda başarılı bir tiyatro oyuncusu da olan Treat Williams, 71 yaşında hayatını kaybetti. Usta aktörün kendi kullandığı motoruyla yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetmesi gösteri dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Williams’ın geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybettiğini haberini menajeri Barry McPherson duyurdu. “Yıkılmış durumdayım. Tanıdığım en iyi insanlardan biri ve çok yetenekli bir oyuncuydu.” diyen Barry McPherson, kazanın Treat Williams’ın kullandığı motosikletin önüne çıkan bir araba yüzünden gerçekleştiğini de açıkladı.

Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

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Barry McPherson, Treat Williams’ın hem meslektaşları hem de yönetmenler ve yapımcılar tarafından çok sevilen bir oyuncu olduğunun ve 1970’lerde başlayan kariyerinde çok büyük başarılara imza attığının altını çizdi.

Kazaya dair polis raporuna göre Treat Williams, kullandığı motosikletin önüne, bir park yerine girmek için sola dönünce çıkan arabadan kaçamadı ve çarpışmanın etkisiyle havaya savruldu. Durumu kritik olan usta aktör hava yoluyla hastaneye ulaştırılsa da kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kariyeri boyunca 120’den fazla filmde oynayan Treat Williams en çok, aynı adlı Broadway müzikalinden uyarlanan Hair filmiyle ve ona birçok önemli ödülde adaylıklar kazandıran uzun soluklu televizyon dizisi “Everwood’la” tanınıyordu.

Treat Williams, 1988’den beri Pam Van Sant’le evliydi, çiftin Gill ve Elinor adında iki çocuğu vardı. Hollywood’dan uzakta, ailesiyle birlikte sakin ve huzurlu bir hayat seçen aktör Vermont’ta yaşıyordu. Treat Williams’ın kazadan sadece birkaç saat önce evinin bulunduğu kocaman araziden bir fotoğraf paylaştığı ve bu huzurlu yerde yaşamaktan ne kadar memnun olduğunu yazdığı anlaşıldı…

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