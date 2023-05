Efsane şarkıcı Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti!

Haberin Devamı

ABD'li rock yıldızı, müzik dünyasının gelmiş gemiş en büyük seslerinden biri olarak anılan Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.

83 yaşındaki Turner'ın uzun süredir İsviçre'de tedavi gördüğü ancak bugün son nefesini verdiği sözcüsü tarafından doğrulandı.

Dünya basını sanatçının ölüm haberini basın sözcüsünün açıklamasına dayandırdı.

Yapılan açıklamada "'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında bulunan Küsnacht'daki evinde huzur içinde son nefesini vermiştir." ifadesine yer verildi.

Tina Turner ve Lionel Richie 1985 yılının Grammy'lerinde böyle poz vermişti

Haberin Devamı

1939 yılında Tennessee’de doğan Tina Turner 2013’te İsviçre vatandaşlığına geçmişti ve Zürüh yakınlaırndaki Küsnach’da yaşıyordu.

Gerçek adı Anna Mae Bullock şarkıcı 1950’lerin sonunda müzisyen Ike Turner’la tanışmış, ikilinin birlikte çalışırken başlayan aşkları evlilikle sonuçlanmıştı. 1962’de evlenen çiftin evliliği 1978’de sonlandı.

Turner’ın Raymond Hill’den ve Ike Turner’dan birer oğlu oldu, şarkıcı Ike Turner’ın çocuklarını da evlat edindi ve onları da kendi çocuğu gibi büyüttü. Müzikal anlamda büyük başarı kazanan Ike ve Tina Turner’ın evliliği ise hep sorunlu oldu.

Turner, yıllar sonra yaptığı bir itirafta şiddet ve duygusal taciz dolu bu evlilik yüzünden 1968’de intihara teşebbüs ettiğini açıklayacaktı.

Turner'ın 2009'da İsviçre'de verdiği konser

Ike ve Tina ikilisinin yolları ayrıldıktan sonra yetenekli şarkıcı kariyerine tek başına devam etti ve 80’li yıllarda başlayan bu solo şarkıcılık macerası müzik tarihinin en görkemli isimlerinden biri olmasını sağladı.

What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi sayısız hit şarkısıyla müzik piyasasını altüst eden Tina Turner kendinden sonra gelen neslin müzisyenleri üzerindeki en büyük etkiye sahip isimlerden olmayı da başardı.

Haberin Devamı

Sadece şarkı söylemekle kalmayan Tina Turner aynı zamanda çok başarılı bir dansçıydı. Birkaç önemli filmde oyunculuk yaptı, kitaplar yazdı. 1986’da yazdığı otobiyografisi “I Tina”nın 1993’te çekilen uyarlaması “What's Love Got to Do with It” de onu Angela Bassett canlandırmış, film büyük başarı kazanmıştı.

Sahnede iki dev yan yana: Tina Turner ve Mick Jagger...

30 yıldan fazla sürdürdüğü solo kariyerinde 180 milyondan fazla albümü satıldı ve sayısız birçok ödülün yanında 8 kez de Grammy kazandı.

Tina Turner 2021’de Rock 'n' Roll Hall of Fame'e dahil edildi.

83 yaşında hayatını kaybeden yıldız ismin bir süredir kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.