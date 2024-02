Usta aktör ve komedyen Richard Lewis hayatını kaybetti: O benim kardeşimdi... Dünyanın hem en komik hem en tatlı insanıydı

Haberin Devamı

Richard Lewis’in Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçirdikten sonra vefat ettiği basın temsilcisi Jeff Abraham tarafından doğruladı.

Abraham yaptığı açıklamada "Eşi Joyce Lapinsky, tüm sevgi, dostluk ve destek için herkese teşekkür ediyor ve şu anda mahremiyet istiyor" dedi.

Richard Lewis geçen yıl nisan ayında Parkinson hastalığına yakalandığını ve stand-up yapmayı bırakarak sadece oyunculuk yapmaya ve yazmaya odaklanacağını açıklamıştı.

Sayısız film ve dizide rol alan, gösteri dünyasının en başarılı ve sevilen komedyenlerinden biri olan Richard Lewis kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Usta aktör Twitter'da paylaştığı bir videoda "Biliyor musunuz, işimin zirvesindeyim, neredeyse 50 yıl sonra, artık bırakacağım," dedim ve bu konuda harika hissediyordum ve sonra birdenbire her şey tersine döndü" demişti.

2016’dan beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve "Arka arkaya dört ameliyat geçirdim. İnanılmazdı. Kötü şanstı ama hayat bu" diyen Richard Lewis sırtından ve omzundan ameliyat oldu, ardından yıldız oyuncuya kalça ve omuz protezleri takıldı.

Kısa bir süre sonra Lewis, doktorunun kendisine Parkinson hastası olduğunu söylediğini belirtti: "Biraz tutuk yürümeye başladım," diye hatırlıyor. "Ayaklarımı sürüyordum ve bir nöroloğa gittim, bana bir beyin taraması yaptılar ve Parkinson hastalığı teşhisi kondu."

Usta aktör teşhisini kamuoyuna açıklamak istediğini, böylece insanların nerede olduğunu, ne yaptığını merak etmemesini istediğini söylemişti.

"Stand-up ile işim bitti. Sadece yazmaya ve oyunculuğa odaklanıyorum. Parkinson hastasıyım ama doktor kontrolündeyim ve her şey yolunda" diyen Lewis efsane dizi Curb Your Enthusiasm’in son sezonunda kadroya geri dönmüştü.

Lewis en çok karanlık, nevrotik ve kendini küçümseyen mizahıyla tanınıyordu.

Usta aktör "Leaving Las Vegas" ve "Once Upon a Crime" gibi filmlerin yanı sıra "Anything But Love", "Blunt Talk" ve "7th Heaven" gibi çeşitli TV dizilerinde rol aldı.

Usta aktör 2005'ten beri Joyce Lapinsky'yle evliydi

Lewis’in en akılda kalıcı performansları 2000'den 2021'e kadar Larry David'in "Curb Your Enthusiasm" dizisinin kendisini canlandırdığı 40'tan fazla bölümü olarak anılıyor.

Richard Lewis’in ölüm haberiyle birlikte hayranları ve gösteri dünyasından arkadaşları duydukları üzüntüyü anlatan mesajlar paylaştılar. Usta oyuncunun kaybı en çok Curb Your Enthusiasm dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu ve Lewis’in en eski dostlarından biri olan Larry David’i yıktı.

Richard Lewis’in ölüm haberi en yakın dostlarından bir olan Larry David'i yıktı

Larry David, en yakın dostunun ölümünün ardından yayınladığı mesajda "Richard ve ben aynı hastanede üç gün arayla doğduk ve hayatımın büyük bir bölümünde benim için bir kardeş gibiydi. Hem en komik hem de en tatlı insan olmanın o nadir kombinasyonuna sahipti. Ama bugün beni hıçkıra hıçkıra ağlattı ve bunun için onu asla affetmeyeceğim" dedi.