Ölümü aylar sonra ortaya çıktı: Ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti…

Asıl adı Michael C. Stathis olan, profesyonel yaşantısında Buddy Duress adını kullanan 38 yaşındaki oyuncunun öldüğü haberini erkek kardeşi Christopher Stathis duyurdu.

Christopher Stathis, People’a yaptığı özel açıklamada ağabeyinin Kasım 2023’te öldüğünü açıkladı. Oyuncunun ölümünün aylardır neden duyurulmadığı ise belli değil.

Christopher Stathis, kardeşinin kalp durması nedeniyle öldüğünü, buna da kullandığı bir “ilaç kokteylinin” neden olduğunu söyledi.

Buddy Duress, Benny ve Josh Safdie'nin filmlerinde rol alarak tanınmıştı. Safdie kardeşlerin ses getiren Good Times filminde Robert Pattinson'la rol alan Buddy Duress, daha önce de uyuşturucu kullanımı yüzünden sık sık hapse girip çıkmıştı.

Mayıs 1985'te Queens, New York'ta doğdu. Duress, Safdie Kardeşler'in iki bağımsız filminde rol aldı. İlk oyunculuk rolü Benny ve Josh Safdie'nin 2014 yapımı Heaven Knows What filmindeydi.

2017 yılında verdiği bir röportajda Duress, yönetmen Josh Safdie ile ilk kez 2013 yılında New York'taki Rikers Island hapishanesinden uyuşturucu suçlamasıyla serbest bırakıldıktan sonra tanıştığını anlatmıştı.

O sıradalarda Duress, uyuşturucu tedavisi gördüğü bir programa katılmamış ve kaçak durumuna düşmüştü.

Duress ortak bir arkadaşları aracılığıyla Josh ile tanıştı ve Heaven Knows What filminde rol aldı, ancak sonunda polis tarafından yakalandı. Film tamamlandıktan sonra Rikers Island'a geri götürüldü ve filmin prömiyeri 2014 yılında New York Film Festivali'nde yapıldığında hapishanedeydi.

Duress bu süreci "Biliyor musunuz, hala geriye dönüp bakıyorum. Eğer o programa gitmiş olsaydım, Heaven Knows What'ta oynayamazdım ve muhtemelen şu anda bir aktör olamazdım. Acı ama gerçek bu” diyerek anlatmıştı.

Los Angeles Times'ın haberine göre, tekrar serbest bırakıldıktan sonra film yapımcıları Duress'ten hapishanede geçirdiği zaman hakkında bir günlük yazmasını istediler ve Duress'in anlattıklarını Good Time'ın senaryosuna uyarladılar.

Good Time'daki rolünün ardından Duress, 86'd, The Mountain ve The Great Darkened Days gibi birkaç uzun ve kısa metrajlı filmde daha rol aldı. New York Post'un haberine göre, 2019'da üçüncü dereceden hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı ve hapishaneye geri döndü.

Aynı yıl Flinch adlı filmin çekimleri sırasında Duress, annesi Jo-Anne'in evini yakmakla tehdit ettiği için tutuklandı. New York Post'un haberine göre, Flinch'in yönetmeni Cameron Van Hoy ve annesi Jo-Anne, Duress'i kefaletle kurtardıktan kısa bir süre sonra, Duress tehdit, muşta ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından tutuklanarak Rikers'a geri götürüldü.

Yönetmeni Cameron Van Hoy, Buddy Duress’in ölümünün ardından "Buddy ekranda saf elektrik gibiydi. Onunla çalışmak hayatımın en büyük maceralarından biriydi. Film yapmayı seven nazik bir insandı. Hayatında yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen, iş zamanı geldiğinde bir şekilde bunları bir kenara bırakmayı başarırdı. Flinch filmimizin yapımından sonra oldukça yakınlaştık. Hayatının bu şekilde sona ermesi beni çok üzdü" açıklamasını yaptı.