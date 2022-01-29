Uğur Aslan: Hakkımı 50 yaşımda teslim ettiler

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KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Gör Beni” programına konuk oldu. Aslan, “Şarkılar Bizi Söyler”de gerçekleştirdiği performans sonrası popüler olması hakkında şunları söyledi: “Popülerlik çok acayip bir şey. Hayatım boyunca, ‘Sonra ne olacak?’ diyen biri olmadım. Oraya çıktım ve 4 şarkı okudum. Böyle bir geri dönüş alacağımızı hesap etmedim. Orada yaptığım yöresel gırtlak çok sevildi.” Oyuncu, “Bir şova çıkıyorsunuz ve hayat bambaşka bir yere gidiyor. Buna sinirleniyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Gönül kırıklığı çok da... Hemen küsen bir adam değilimdir. Bunun en yakın tanığı eşimdir. Oyunculuk mesleğini komple bir iş olarak ele aldım. Enstrüman çalmayı, ata binmeyi öğrendim. Bu kadar ortaya koyduğunuz çaba sonuç bulsun isterseniz. İzleyici sonunda hakkını teslim ediyor. Bunu 50 yaşımda yaptı ama hiç önemli değil.”

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Yanımda senaryo konuşurken çekiniyorlar



Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon’un rol aldığı “Yargı” dizisinin senaryosunu yazması hakkında şunları söyledi: “Sette dedikodu yapamıyorlar. Oyuncu tayfası senariste çok laf geçirmeyi sever. Geçen gün sette Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve yönetmenimiz Ali Bilgin senaryo ile ilgili bir şey tartışıyorlardı. Ali döndü ve ‘Senin yanında da böyle konuşuyoruz ama’ deyince ‘Merak etme ben çok iyi sır tutan bir insanım’ cevabını verdim. Nazar inancım vardır. Duayla da savrulacağına inanırım. Çünkü inançlı biriyim.” 3 çocuğu olan Aslan, “Asya, Alya ve Şems adında çocuklarımız var. Oğlumuza Şems adını tasavvuf merakımızdan dolayı koyduk. Ben ney de üflüyorum” dedi.

Eren Komiser turnede

Uğur Aslan önceki gün Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi. Aslan, konser, menajerlik ve albüm sözleşmelerine imza attığını açıkladı. Oyuncu ilk konserini, 9 Şubat’ta verecek. Aslan, bir döneme damga vurmuş arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek sunduğu “Afara” isimli

gösterisiyle de Türkiye turnesine çıkacak.