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“Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan: Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım

#Uğur Aslan#Yargı#Kanal D
“Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan: Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan, istediği rolü kaptığını söyledi. Diziye dahil oluş hikayesinden aile hayatına dair merak edilenleri yanıtlayan oyuncu, yeni müzikal projesi “Afara Bir Arabesk Müzikali”ni de anlattı.

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◊ Uğur Bey bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Oyunculukla tanışma hikayeniz nasıl oldu?
- Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde doğdum. Dokuz kardeşin en küçüğüyüm. İlk ve ortaokulu Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Bölge Okulu’nda okuduktan sonra, liseyi Antakya Ticaret Lisesi’nde okudum. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü, oyunculuk ana sanat dalından mezun oldum.
Lisede okuduğum yıllarda oynadığım bir tiyatro oyunuyla dikkatini çektiğim Hatay Kültür Tiyatro Topluluğu’nun yönetmeni Rasim Tuna’nın ilk resmi teklifi ile ilk büyük deneyimim olan “Bir Şehnaz Oyun”la oyunculuk hayatım başladı.
◊ “Yargı” dizisinin senaristi, eşiniz Sema Ergenekon. Siz de senaryoya Sema Hanım kadar hakim misiniz?
- “Yargı” sürecinin hemen her aşamasına tanıklık ettim. Kesinlikle çok meşakkatli ve zor bir yolculuktu Sema için. İki yılı aşkın bir süre verilen bir emeğin ürünü “Yargı”. Sanki yazarlığa ilk kez başlıyormuşçasına, onlarca kaynak edinip, günlerce süren bir eğitim yolculuğuna girdi. Bu yolculuktaki en büyük hedefi ise anlatacağı hikayeyi mümkün olan en gerçek haliyle ortaya koyup, izleyicinin de içine katıldığı bir oyun kurgulamaktı. Görünen o ki bunu fazlasıyla başardı.
◊ Komiser Eren rolünün size teklif edilmesi nasıl oldu?
- Sema’nın yazdığı hemen her şeyi ilk okuyan kişiyimdir. “Yargı”yı okuduğumda menajerim Abdullah Bulut’u arayıp, bu rolü istediğimi söyledim. Sema üzerinden lobi yapmaya çalıştım ama olmadı (Gülüyor). Hazırladığım müzikli gösteri için provadayken beni aradı Sema, yapımcımız Kerem Çatay’ın ve yönetmenimiz Ali Bilgin’in beni bu rol için istediğini söyledi. Yani nasıl bir mesaj yollamışsam evrene, istediğimi aldım. Patronumun ve yönetmenimin isteğiyle aldım Eren rolünü.

“Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan: Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım

EREN KOMİSER GİBİ
SAĞLAM
DOSTUMDUR
◊ Eren karakteri kısa sürede çok sevildi. Sizce Eren’i seyirciye bu kadar sevdiren ne oldu?
- Çok dengeli, çok içten, çok dürüst, insan seven bir adam Eren. Sıkı bir dost, vefalı ve mesleğine tutkulu bir adam. Aynı zamanda şakacı ve yolunu bilen tarafı da var. En önemlisi pozitif ve enerji saçan bir adam. Bundan dolayı da izleyici tarafından çok sevildi sanırım.
◊ Eren komiser ile ortak noktalarınız var mı?
- Benim de dostluğum çok sağlamdır. İçimden geldiği gibi davranırım. İnsanı çok severim. Tolerans eşiğim yüksektir. Şakayı severim, enerji saçarım etrafıma.
◊ “Yargı”nın başarısının sebebi sizce ne?
- Sırasıyla, harika bir senaryo, harika bir reji ve harika bir oyuncu grubu.
“Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan: Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım


SEMA BANA “EMEKLİ ALBAY” DER
◊ Diziden kalan boş zamanlarınızda neler yaparsınız? Hobileriniz var mıdır?
- Var tabii. Spor yapmaya bayılıyorum. Sema bana “emekli albay” der sürekli. Gerçekten çok disiplinliyimdir o konuda. 45 yaşımdan sonra kemana başladım, onunla haşır neşirim hemen her gün. Ney üflemeye çalışıyorum. “Afara Bir Arabesk Müzikali” isimli bir proje hazırlıyoruz, o çok zamanımı alıyor. Özel bir üniversitede oyunculuk dersleri veriyorum.
◊ Şu an hayatınızda nasıl bir dönemdesiniz?
- Yaşadığımız her güne şükürle yaklaşırım. Üç tane dünya tatlısı evladım, ben ve aşkım sağlıkla ve huzurla bir aradayız. Daha ne olsun, bin şükür.

BU MÜZİKALDE
HAYATIMI ANLATTIM
◊ “Afara Bir Arabesk Müzikali” isimli projenizle 26 Kasım akşamı Maximum Uniq Box’ta seyirciyle buluşacaksınız. Neler hissediyorsunuz?
- Oldukça heyecanlıyız.

“Yargı”da Eren Komiser’i canlandıran Uğur Aslan: Evrene mesajı yolladım, istediğim rolü aldım


◊ “Afara” nasıl ortaya çıktı?
- 50 sene önce ortaya çıktı, doğduğumda! Çünkü kendi hayatımı, yaşadıklarımı kaynak aldığımız bir oyun “Afara”. Ama tiyatro diliyle 25 sene önce tohumları ekildi, tiyatro bölümündeki öğrencilik yıllarımda. Ama oyunculuk okurken aynı zamanda müzisyenliğe de devam ediyordum. İkisini de bırakmadım. “Afara” ile ikisini birlikte kullandığım bir proje yapmış olduk: “Bir Arabesk Müzikali.” Seyirci sahnede gerçek bir şey izleyecek. Sohbet gibi, dertleşme gibi, kendi yaşadıklarımı seyirciyle paylaştığım bir oyun.
◊ Arabeski seviyor musunuz? Sizin için ne ifade ediyor?
- Arabeski çok seviyorum. Çünkü hemen her arabesk şarkının bir hikayesi var. Bunu anlatmayı ve söylemeyi seviyorum.

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#Uğur Aslan#Yargı#Kanal D

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