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Üç Kız Kardeş’te dengeler değişiyor… Türkan intikam için Mine’ye yeniden meydan okuyor

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#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Yeni Bölüm Fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 11:44

Kanal D’nin her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan, çekimleri Ayvalık’ta gerçekleşen, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş’in 27.bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

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Ekrana gelen tanıtımda; çocuğunu kaybeden Türkan, Somer'in de desteğiyle yeniden güçleniyor. Somer’e yeniden anne olmak istediğini söyleyen Türkan, intikam için Mine'ye bir kez daha meydan okuyor!

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Ayça İnci, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Üç Kız Kardeş’te dengeler değişiyor… Türkan intikam için Mine’ye yeniden meydan okuyor

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Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Üç Kız Kardeş’te dengeler değişiyor… Türkan intikam için Mine’ye yeniden meydan okuyor

Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her salı akşamı Kanal D’de…

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