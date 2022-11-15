Türkan'ın en zor gecesi... Bebeğini kaybetti

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Dizinin son bölümünde;

MİNE GERİ DÖNDÜ

Mine'nin taburcu olduktan sonra yeniden Korman malikanesine dönmesi, Türkan ve Somer'i şoke etti.

Rüçhan, her ne kadar Mine'yi ailesini korumak için getirdiğini söylese de ne Türkan ne de Somer buna ikna olmadı.

'SEN BENİM EN BÜYÜK HATAMSIN'

Annesi ile Mine'nin konuşmasına şahit olan Somer, kızının annesine öfke kustu.

"Seninle yaşadığım her güne, her ana lanet olsun. Sen benim hayatımın en büyük pişmanlığısın. Hırsınla, kibirinle kendini getirdiğin şu hale bak. Eğer hala birazcık utanman kaldıysa, kızın için biraz insan olmayı dene"

SOMER'İN BÜYÜK PİŞMANLIĞI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Somer'in zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Rüçhan Hanım, bir kez daha Mine'ye Türkan'ı evden göndermenin sözünü verdi.

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Ailesini karşısına alan ve onları kaybettiğini düşünen Türkan, yaşadığı her şeyi bir kenara bırakarak Somer'e yeniden güvenmek istediğini söyledi.

Sevilay, Mustafa konusunda Özer'i uyarmak için şirkete gitti. Sürpriz ziyarete Rüçhan da şahit oldu.

KAPILAR TÜRKAN'IN YÜZÜNE KAPANDI

İkili, sıkıntılardan bir an olsun uzaklaşmak için kliniğe bebeğin kalp atışlarını dinlemeye gitti. Klinik çıkışı annesinden özür dilemeye giden Türkan, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Türkan ve Somer'i görmezden gelen Nesrin, kızının konuşmasına fırsat vermeden kapıyı yüzüne kapattı.

TÜRKAN İLE SOMER'İN BEBEK HEYECANI- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'NESRİN HANIM'DAN YARDIM İSTEYECEĞİM'

Somer, ailesi konusunda Türkan'ı teselli etmeye çalışırken, odanın kapısındaki davetsiz misafir konuştukları her şeyi duydu.

Kiraz'ın 40'ının Türkan ve Somer'in evlilik yıl dönümüne denk geldiğini söyleyen Mine, kızına yapacağı organizasyon için Nesrin'den yardım almaya karar verdi.

Nesrin'i arayan Mine, ona Korman Malikanesi'nde olduğunun haberini verdi. İkili arasındaki konuşma Türkan'ı yerle bir etti.

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'HAYALLER VE HAYATLAR'

Somer'in yalnız olmasını fırsat bilen Mine, eskilerden bahsederek onu kendi tarafına çekmeye çalıştı. Somer'in yabancı gibi davranmasından rahatsız olan Mine, ona 'iki dost gibi' oturup, konuşabileceklerini söyledi. İkili arasındaki sohbete şahit olan Türkan, çılgına döndü.

Türkan, 'İnsan hayatın ne getireceğini bilse hayal kurmazmış, gerçekler bu yüzden acımasız' diyen Somer'e 'Hayaller ve hayatlar' sözleriyle karşılık verdi.

SOMER VE MİNE, TÜRKAN'A YAKALANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'O ARTIK KİRAZ KORMAN'

Mine'nin iftiraları karşısında bir adım öne geçebilmek için mücadele veren Somer, Kiraz'ı nüfusuna aldı. Müjdeyi babasına veren Somer, vakit kaybetmeden velayet davasını açacağını söyledi.

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Somer'in kızını nüfusuna alması, Kiraz ile aynı kaderi yaşayan Mustafa'yı geçmişe götürdü. Mustafa, yaşadıklarını Somer'e anlattı.

Somer'in ısrarı ile Türkan'ı görmeye giden Dönüş, günler sonra ablası ile yüzleşti. Somer'e 'Senin yüzünden, ablama yaptıkların yüzünden ailemiz paramparça oldu' diyen Dönüş, ardına bakmadan uzaklaştı.

'Dönüp arkama bakmadım o gün, bakarsam ağlardım...'

DÖNÜŞ, TÜRKAN'I AFFETMEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DERYA'DAN TÜRKAN'A YANIT YOK

Nesrin, Fatih'in yanında kalmaya başlayan Sadık'ın eşyalarını Dönüş ile birlikte evden gönderdi.

Derya'ya attığı tokadın vicdan azabını çeken Türkan, onu aradı ancak tıpkı baba evinin kapısı gibi kardeşinin telefonu da yüzüne kapandı

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'MUSTAFA'YI NÜFUSUMAALACAĞIM'

Özer, Mustafa'nın durumunu konuşmak için Sevilay'ın evine gitti ve oğlunu nüfusuna almaya karar verdiğini açıkladı. Ansızın eve gelen Mustafa, onu annesiyle birlikte gördü. Sevilay'ın tek misafiri Özer Bey ve Mustafa değildi... Rüçhan Hanım da Sevilay'ın evine geldi ve şirkete gelen kişinin Sevilay olduğunu anladı.

'SOMER ÇOK PİŞMAN'

Mine, evlilik yıl dönümü yemeği için hazırlanan Türkan'ın odasına geldi. Söyledikleri ile onu en hassas yerinden vurmaya çalıştı.Somer ile yaşadıklarını Türkan'a anlatan Mine amacına ulaştı.

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'Somer seninleyken, beni hayal etmiş...'

TÜRKAN'IN ZOR GECESİ

Bütün olumsuzluklar üst üste gelen ve son olarak Somer ile tartışan Türkan, fenalaştı.



Kanlar içinde kalan Türkan, bir anda yere yığıldı.Türkan'ın odasına gelen Mine, ona yardım etmek yerine telefonu erişemeyeceği bir yere attı. Sürünerek telefonuna ulaşan Türkan, önce Somer'i ardından babasını son olarak da annesi Nesrin'i aradı.Ancak cevap alamadı.

ÜÇ KIZ KARDEŞ'TEN HEYECAN DOLU FRAGMAN- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN