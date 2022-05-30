Üç Kız Kardeş’in setinde neler oluyor

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Her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin seti eğlenceli anlara sahne oluyor. Dizinin genç ve yetenekli oyuncuları; Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Anıl Tetik ve Vural Şahanoğlu’nun birbiri ile şakalaştıkları eğlenceli kamera arkası görüntüleri dizinin hayranları tarafından her hafta büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile her Salı izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

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