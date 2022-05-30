Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Üç Kız Kardeş’in setinde neler oluyor

#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Ayvalık
Üç Kız Kardeş’in setinde neler oluyor

Kanal D’nin, başladığı günden bu yana izleyicinin büyük ilgisini çeken dizisi Üç Kız Kardeş’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Ayvalık’ın eşsiz doğasında çekimleri devam eden dizi, samimi ve sıcak öyküsü ile olduğu kadar kamera arkası görüntüleri ile de büyük beğeni topluyor.

Haberin Devamı

Her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan dizinin seti eğlenceli anlara sahne oluyor. Dizinin genç ve yetenekli oyuncuları; Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Anıl Tetik ve Vural Şahanoğlu’nun birbiri ile şakalaştıkları eğlenceli kamera arkası görüntüleri dizinin hayranları tarafından her hafta büyük bir  ilgiyle takip ediliyor.

Üç Kız Kardeş’in setinde neler oluyor

Yapımı Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile her Salı izleyicisi ile buluşmaya devam edecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ünlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyimÜnlü oyuncu gecelerde... İşimin peşindeyim!
#DİLARA AKSÜYEK#ALEYNA TİLKİ
Selen Görgüzel isyan etti: Benim de canım yanıyor yapmayınSelen Görgüzel isyan etti: Benim de canım yanıyor yapmayın!
#SELEN GÖRGÜZEL#HAMDİ ALKAN

Üç Kız Kardeş’in setinde neler oluyor

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Kanal D#Ayvalık

BAKMADAN GEÇME!

Anadolu Parsı evine hoş geldin

Anadolu Parsı evine hoş geldin

#Anadolu Parsı
Google telif anlaşması için tüm gözler TBMM’de

'Google telif anlaşması' için tüm gözler TBMM’de

#Google Telif Hakkı
BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba

BAKMADAN GEÇME!

Anadolu Parsı evine hoş geldin

Anadolu Parsı evine hoş geldin

#Anadolu Parsı
Google telif anlaşması için tüm gözler TBMM’de

'Google telif anlaşması' için tüm gözler TBMM’de

#Google Telif Hakkı
BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba