TV’de bu akşam ne var? 11 Haziran televizyon yayın akışı

Corona virüsü nedeniyle pek çok dizi ve programın çekimine ara verilmesi nedeniyle TV yayın akışlarında da değişikliğe gidildi. Pek çok kanal, yayın akışında Aşk-ı Memnu, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Pis Yedili, Bizim Hikaye gibi yayınlandığı döneme damga vuran dizilerin tekrarlarına yer verirken; akşamları yerli ve yabancı filmleri yayınlıyor. Peki, TV’de bugün ne var? 11 Haziran televizyon yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 KOD ADI: OLYMPUS

Oyuncular: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Konu: Bir akşam Başkan ve eşi bir davete giderlerken yolda trajik bir kaza meydana gelir. Banning'in tek bir simi kurtarma şansı vardır, o da tercihini eşini feda ederek Başkan'dan yana kullanır. Olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek Mike'ı desteklese de saha görevinden alınarak masa başı bir işe atanır. Fakat ABD'yi hiç hesapta olmayan büyük bir saldırı beklemektedir. İçeriden köstebeklerin yönettiği terörist bir eylemle Beyaz Saray büyük bir saldırıya ve ihanete uğrar. Başkan teröristlerce esir alınmıştır ve Pentagon'un eli kolu bağlıdır. Bu olağanüstü koşullar altında tek çareleri Mike'ın cesur ve kahramanca giriştiği kurtarma operasyonuna bağlıdır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR

BKM Mutfak ekibinin hem oynadığı, hem de senaryosunu yazdığı ‘Çok Filim Hareketler Bunlar’ filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Oyuncu kadrosunda; Şahin Irmak, Büşra Pekin Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Şahin Irmak, Büşra Pekin Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Murat Eken, Zeynep Koçak, Metin Yıldız, Ersin Korkut

Tür: Komedi

Ülke: 2010 / Türkiye

Yaz tatilinde sadece aşkın peşinde olanlar, tatile gidemeyip evde sivrisineklerle savaşanlar, sadece günübirlikçi olarak denizle buluşanlar, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle uğraşanlar, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken halâ ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikâyeleri bu filmd

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW



23:30 GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK

17 yaşındaki Sean Anderson, hiçbir adanın olmaması gereken bir yerden şifreli bir yardım sinyali alır. Sean’ın sinyalin kaynağını araştırmasına engel olamayan üvey babası Hank, kendilerini önce Güney Pasifik’e, ardından da çok az kişinin görmüş olduğu bir yere götürecek olan serüvende ona eşlik eder. Burası çok güzel, şaşırtıcı ve gizemli bir yerdir.

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 CHAPPIE

Chappie, 2015 yılı Amerikan yapımı bilimkurgu türündeki filmdir. Benzer türde filmleriyle tanınan Neill Blomkamp tarafından yönetilmiştir. Hikâyesini Blomkamp'ın kısa filmi Tetra Vaal'tan alan filmin oyuncu kadrosunda Sharlto Copley, Dev Patel, Jose Pablo Cantillo, Sigourney Weaver, Hugh Jackman, Watkin Tudor Jones ve Yolandi Visser (Die Antwoord) yer almaktadır.

Konusu



Yakın bir gelecekte geçen hikâyede, mekanik robotlardan oluşan polis güçleri, devletin baskıcı tutumu ile sistemin yegane kollukkuvveti haline gelmiştir. Ancak, insanlar gitgide usandıkları bu robotlara karşı koymaya hazırlığındadıdrlar. Bu robot polislerden birisi, bir çete tarafından çalınır ve yazılımcı Deon tarafından yeniden programlanır. Deon ilk kez kendi adına düşünen ve hisseden bir robot yapmayı başarır. Chappie adını alan bu robot kısa süre içerisinde düzene ve insanlığa karşı bir tehdit olarak algılanacaktır.



22:00 KARAYİP KORSANLARI 2

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Özgün isim: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest), 2006 yapımı film. 2003 yapımı Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminin devamıdır.

Konusu



İlk serüvenden hatırladığımız gözüpek delikanlı Will Turner ve güzel Elizabeth, düğün hazırlıklarını yapadursunlar; dostları eksantrik Kaptan Jack Sparrow, yine bela aramaktadır. Elbette ki, Sparrow'un başına açılacak belalardan Will Turner ve Elizabeth de nasiplerini alacaklardır.

Jack'in, efsanevi Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı'nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow'un, Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 BİZİM HİKAYE

Bizim Hikaye; Fatih Aksoy'un yapımcılığını, Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yaptığı, Hatice Meryem ve Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu üstlendiği komedi-drama türündeki Türk televizyon dizisidir. İstanbul'da çekilen dizinin ilk bölümü 14 Eylül 2017'de FOX ekranlarında yayımlandı. Bir ABD dizisi olan Shameless'in Türkiye uyarlaması olan dizide anneleri tarafından terk edilen Filiz ve kardeşlerinin hayat hikâyesi anlatılmaktadır. Dizinin başlangıç ve bitiş müziği ise Çağatay Akman'a aittir. Dizi, 23 Mayıs 2019 tarihinde final yaparak sona ermiştir.



23:00 ŞEVKAT YERİMDAR

Şevkat Yerimdar, 2017 yapımı Türk komedi dizisi. FOX tarafından ilk bölümü 26 Mayıs'ta yayınlanan yapımın, yönetmenliği Bülent İşbilen'e, senaryosu Erol Hızarcı'ya aittir; başrollerini ise Özgürcan Çevik ve Başak Parlak paylaşmaktadır. Dizinin senaryosu daha önce aynı adla çekilmiş filmlerden bağımsızdır. 30 Mart 2018 tarihinde final yaparak sona ermiştir.

TV8 TV YAYIN AKIŞI

SURVİVOR YENİ BÖLÜM



TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 EV YAPIMI

22:30 SORU KÜPÜ

00:00 TÜRK SİNEMASI MEZARCI

Ejder yeni bir hayat kurmak için işçi olarak gittiği Almanya'da mezarcılık üzerine uzmanlaşmıştır. Hayatını bu meslek üzerinden kazanmaktadır. Ancak Ejder'in Almanya'daki düzeni babasının vefatıyla sarsılır. Memleketi olan Dalaman Şerefler Köyü'ne dönen Ejder, köyündeki yerli ve yabancıların oluşturduğu milyon dolarlık yaşam alanlarıyla karşılaşınca mezarcılık konusundaki birikimlerini para kazanmak için kullanmaya karar verir. Ejder, "Aslan yattığı yerden bellidir" felsefesiyle vefat eden zenginlere köy mezarlığı yerine ölümsüzlüğü simgeleyen zeytin ağaçları altında bir istirahat yeri sunma yoluna baş koyar. "Yatay mezarcılık, öldükten sonra bile yanınızda olacak" sloganı ile kişiye özel mezarlar tasarlamaya başlayan Ejder'in işleri yolunda gitmeye başlarken, kasabaya sonradan yerleşen Bektaş'ın travmatik hikayesi Ejder'i derinden etkileyecektir...