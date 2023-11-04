Türk yapımları Hollywood’da

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Sony Stüdyoları’nın ev sahipliği yapacağı iki günlük etkinlikte seçkin yapımların gösterimleri yapılacak.



Festivalin açılışı, “Atatürk” filminin dünya prömiyeriyle yapılacak. Prömiyere filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin de katılacak.

Meryem UzerliSunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un yapacağı organizasyona Türkiye’den Engin Altan Düzyatan, Meryem Uzerli, Kerem Bursin, Aslıhan Güner, Mert Kılıç gibi ünlü isimler de katılacak.Davetliler, şef Wolfgang Puck tarafından hazırlanacak menüyle ağırlanacak.

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Büşra PekinFestival Direktörü Elif Zorlu Tapan, “Türk yapımlarını Hollywood’un kalbine taşımak, Los Angeles ’ta bulunan izleyicileri Türkiye’nin sanatsal ifadelerini keşfetmeye ve kültürel alışverişi teşvik etmek istiyoruz” dedi.

Jacqueline BissetFestival Başkanı Barbaros Tapan da “Ülkemizin değerli yapımlarını, oyuncularını global arenada buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.