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Türk yapımları Hollywood’da

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#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Los Angeles
Türk yapımları Hollywood’da
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 10:08

Hollywood Türk Film ve Drama Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle bugün ve yarın Los Angeles’ta yapılacak.

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Sony Stüdyoları’nın ev sahipliği yapacağı iki günlük etkinlikte seçkin yapımların gösterimleri yapılacak.

Festivalin açılışı, “Atatürk” filminin dünya prömiyeriyle yapılacak. Prömiyere filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve yönetmen Mehmet Ada Öztekin de katılacak.

Türk yapımları Hollywood’da

Meryem Uzerli

Sunuculuğunu Fadik Sevin Atasoy’un yapacağı organizasyona Türkiye’den Engin Altan Düzyatan, Meryem Uzerli, Kerem Bursin, Aslıhan Güner, Mert Kılıç gibi ünlü isimler de katılacak.

Davetliler, şef Wolfgang Puck tarafından hazırlanacak menüyle ağırlanacak.

Türk yapımları Hollywood’da

Büşra Pekin

KÜLTÜREL ALIŞVERİŞİ TEŞVİK EDİYOR

Festival Direktörü Elif Zorlu Tapan, “Türk yapımlarını Hollywood’un kalbine taşımak, Los Angeles’ta bulunan izleyicileri Türkiye’nin sanatsal ifadelerini keşfetmeye ve kültürel alışverişi teşvik etmek istiyoruz” dedi.

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Türk yapımları Hollywood’da

Jacqueline Bisset

Festival Başkanı Barbaros Tapan da “Ülkemizin değerli yapımlarını, oyuncularını global arenada buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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#Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Los Angeles

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