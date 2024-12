Terminatör Noel Baba oldu, görenler şaşkına döndü

Haberin Devamı

Bu iri yarı adamı takip eden korumaların arasından kameralar ve set ekibi de ortaya çıkınca durum aydınlandı.

The Man With The Bag filminin setinde ilk kez görüntülenen 77 yaşındaki Avusturyalı usta aktör, yüzünü ve olağanüstü fiziğini bembeyaz bir sakal, yüz protezleri ve bol bir yılbaşı kazağının altına gizlemişti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı söylenen Arnold Schwarzenegger'ı beyaz sakalları ve yüzündeki makyajla görenler bir an efsane oyuncunun halinden endişe etti ancak bunun film makyajı olduğu ortaya çıktı

Bu kişi ise “The Man With The Bag” filminin setinde ilk kez görüntülenen Arnold Schwarzenegger’den yani namı diğer Terminatör’den başkası değildi.

Onu bir sinema efsanesi haline getiren Terminatör filmleri ve devamında gelen aksiyon yapımları olsa da hayranlarının “Arnie” diye seslendiği usta aktör bundan tam 28 yıl önce de bir yılbaşı filminde başrol oynamıştı.

Arnold Schwarzenegger, Noel Baba'yı canlandırdığı yeni filminde tahtına aday gösterilen Alan Ritchson'la birlikte oynuyor

1996 yapımı Noel aile komedisinde, oğluna satılan bir aksiyon figürünü alma görevindeki işkolik bir baba rolünde yer almış ve bunun sonucunda Noel'in gerçek anlamını öğrenmişti.

Babam Söz Verdi (Jingle All The Way) filminde oğluna söz verdiği bir oyuncağı almayı unutan işkolik bir babayı canlandıran Arnold Schwarzenegger yeni yıl için çekilen bu aile komedilerine de yabancı değil.

Hollywood efsanesinin bir başka Noel komedisinde rol alacağı haberleri ilk olarak mart ayında çıkmıştı. Bu aynı zamanda Arnie’nin 2019'da çekilen son Termnatör filmi Dark Fate'ten bu yana da ilk rolü olacak.

Arnold Schwarzenegger geçen yıl hakkında çekilen ve vücut geliştirme şampiyonluğundan Hollywood yıldızlığına ve siyasetçiliğe uzanan çok yönlü hayatını ve kariyerini anlatan üç bölümlük belgeselle adından söz ettirmişti.

Usta aktör artık Terminatör filmleriyle bir işi kalmadığını söylese de bu sayede kazandıkları için seriyi çok sevdiğini söylüyor

Usta aktör onu dünya çapında bir yıldız yapan Terminatör serisi için geçen yıl artık bu filmlerle “işinin bittiğini” söylemişti.

Serinin geleceğinin başka yıldızlara devredilmesi gerektiğini düşünen Arnie, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda “Serinin işi bitmedi. Benim işim bitti” demiş ve yapımcıların yola artık genç yeteneklerle devam etmesinin daha doğru olacağını söylemişti.

Yine de Arnold Schwarzenegger kendisini bugün olduğu yere getiren Terminatör serisine olan sevgisini saklamıyor ve “Terminatör başarımdan büyük ölçüde sorumluydu, bu yüzden ona her zaman çok sevgiyle bakacağım” diyor.

Schwarzenegger bundan neredeyse 30 yıl önce de bir Noel filminde oğluna yılbaşından önce istediği hediyeyi bulmaya çalışırken maceradan macera koşan bir babayı canlandırmıştı