Daha önce üç kez ameliyat olmuştu… ‘Terminatör’ Arnold Schwarzenegger’e kalp pili takıldı: Artık tam bir makineyim!

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Arnold Schwarzenegger daha önce geçirdiği üç açık kalp ameliyatının ardından geçtiğimiz pazartesi günü kalp pili taktırdığını açıkladı.

"ARTIK GERÇEK BİR MAKİNE GİBİYİM"

76 yaşındaki oyuncu artık, başrolünü oynadığı ve kendiyle özdeşleşen Terminatör karakteri gibi bir “makineye” dönüştüğünü ve spor salonuna ara vermek zorunda kalacağını söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan podcast'i Arnold's Pump Club'da “Geçtiğimiz pazartesi günü biraz daha makine olmak için ameliyat oldum: Kalp pili taktırdım” diyen Schwarzenegger sağlık durumuyla ilgili olarak "Size şunu söylemeliyim ki bu, kimsenin asla tıbbi konulardan bahsetmediği Avusturya'daki yetişme tarzıma çok ters düşüyor. Sağlıkla ilgili her şeyi kendinize saklardınız ve kimsenin bundan haberi olmazdı” yorumunu yaptı.

Arnold Schwarzenegger kalp pili taktırdıktan sonra bir başka Hollywood efsanesi, 86 yaşındaki Jane Fonda ile bir araya geldi ve hayranlarına sağlığının iyi olduğunu söyledi... Arnold "Bir süre spor salonlarından uzak kalacağım" dedi

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SAĞLIK DURUMUNU BAŞKA HASTALARA MORAL VERMEK İÇİN ANLATTI

Arnold Schwarzenegger buna rağmen sağlık durumu hakkında açıklama yapmasıyla ilgili olarak da ”Ancak benim gibi biküspit aort kapağı ile doğan insanlardan, kapak replasmanı ameliyatlarım hakkında konuşmanın kendilerine cesaret ve umut verdiğini söyleyen çok sayıda mesaj ve e-posta aldım” dedi.

Daha önce üç kez kalp ameliyatı geçiren usta oyuncu “Genetik bir kalp sorunuyla yaşamak böyle bir şey. Ama şikayet ettiğimi duymayacaksınız” sözleriyle geçirdiği bu sağlık sorunlarının doğuştan olduğunu da belirtti.

Doğuştan gelen kalp rahatsızlıkların nedeniyle daha önce üç kez açık kalp ameliyatı geçiren Schwarzenegger 2020'de hayranlarına bu paylaşımla duyuru yapmıştı

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Arnold hayranlarına iyileşme sürecinin iyi gittiğine dair güvence vererek “Her şeyden önce, harika olduğumu bilmenizi istiyorum!” dedi. “Tüm doktorlar ve hemşireler benimle inanılmaz ilgilendiler ve ameliyatı olabildiğince acısız hale getirdiler” sözleriyle kendisini ameliyat eden ekibe teşekkür eden Arnold Schwarzenegger önceki ameliyatından kalan bazı yara dokuları kalp atışlarını düzensizleştirdiği için operasyon sırasında bu durumun da düzeltildiğini anlattı.

Avusturyalı bir vücut geliştirme şampiyonu olan Arnold Schwarzenegger Hollywood'da şansını denemek isteyip önce Conan sonra da Terminatör filmleriyle zirveye çıktı... Yıllar sonra siyasete de atılan usta aktör California valisi olarak da görev yapmıştı

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YAŞADIĞI SIKINTILAR DOĞUŞTAN GELEN GENETİK BİR DURUM SONUCU

Arnold Schwarzenegger 1997 yılında, doğuştan kusurlu olan aort kalp kapağını değiştirmek için elektif bir kalp ameliyatı geçirmişti. Yıldız isim daha sonra Nisan 2018'de Los Angeles'ta kalbine takılan yeni pulmoner kapakçığıyla birlikte kullanılmak üzere 2020 yılında Cleveland, Ohio'da aort kapakçığının da değiştirildiği üçüncü bir operasyon daha geçirmişti.

Usta aktör uzun oyunculuk kariyeri boyunca sayısız filmde rol alsa da tüm dünya onu Teminatör serisinde canlandırdığı cyborg karakteriyle tanıdı ve hâlâ da öyle hatırlıyor

Bu doğuştan gelen hastalıkları anne tarafından gelen Arnold Schwarzenegger “Annem ve annesini bu doğuştan gelen durum öldürdü. Tıbbi yenilikler ve doktorlarımla iletişim halinde olma ve onları dinleme konusunda çok gayretli olduğum için hala buradayım. Annem kapakçık değiştirme ameliyatı olmayı reddetti ve onu kaybettim” dedi.