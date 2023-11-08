Ünlü oyuncunun hizmetliyle gizli ilişkisinden doğmuştu… Babasının tam bir kopyası oldu!

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Bir vücut geliştirmeci olarak epey yol aldıktan sonra şansını oyunculukta deneyen Arnold Schwarzenegger, önce Barbar Conan sonra da Terminatör film serisinde başrol oynayarak adını Hollywood tarihine yazdırmış büyük bir efsaneye dönüşmüştü.

Uzun oyunculuk kariyeri boyunca sayısız aksiyon filminin kahramanı olarak izleyicilerin karşısına çıkan Schwarzenegger daha sonra siyasete de atıldı ve California valisi seçilerek büyük bir başarı kazandı. 8 yıl boyunca bu koltukta oturan usta aktör Time dergisinin dünyanın en etkili kişileri listelerinde de üst üste yer almayı başarmıştı.





TEK GECELİK KAÇAMAĞI HER ŞEYİNİ ELİNDEN ALDI

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25 yıl boyunca eski bir haberci ve ABD’nin suikast kurban giden yeğeni Maria Shriver’la evli kalan Terminatör lakaplı oyuncu 4 çocuğu ve örnek aile yaşantısıyla siyasi kariyerinde de oyunculukta olduğu gibi büyük başarı kazanmıştı. Maria Shriver’ın Kennedy ailesiyle akrabalığının ünlü aktörün yolunu açtığını söylemeye gerek yok…

Arnold Schwarzenegger'in başarılı oyunculuk kariyerinin ardından uzun süren bir siyasi kariyeri de olmuş, buna da Kennedy'nin yeğeni olan eski eşi Maria Shriver’ın epey yardımı dokunmuştu

Tüm bu başarılı kariyer ve övgülerle bahsedilen hayat ise bundan 12 yıl önce ortaya çıkan gerçeklerle altüst oldu. Ünlü aktörün, Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver’ın tüm evliliği boyunca evlerinde çalışan hizmetlileri Mildred Baena’dan bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bu büyük skandal sonrası Schwarzenegger hem siyasi kariyeri hem de evliliğini sonlandırmak zorunda kaldı. Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver’ın 25 yıllık evliliği 4 çocukları olmasına rağmen bitti... Buna da usta aktörün evlerinde çalışan hizmetliden doğan yasak aşk çocuğunun ortaya çıkması neden oldu

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SKANDAL ÇOCUK 26 YAŞINA GELDİ

Schwarzenegger, o dönemde kendisi gibi evli olan Mildred Baena’dan doğan yasak aşk çocuğunu saklamış, bu gerçeği şimdi 26 yaşında olan evlilik dışı çocuğu Joseph Baena’dan da saklamıştı. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan sırrını açıkladı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu ancak o zaman öğrendi. Bu skandal çok konuşulmuş; Schwarzenegger yıllar sonra yazdığı anı kitabında pişmanlığını anlatmıştı.

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena, Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver’ın evinde 20 yıl çalışmıştı

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YASAK AŞK ÇOCUĞU KENDİSİNE O KADAR BENZİYORDU Kİ SIRRI DAHA FAZLA SAKLAYAMADI

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Yıllarca babasını annesinin evli olduğu adam sanan, aslında Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri olduğunu öğrenen Joseph Baena, onun ayak izlerini takip edip başarılı bir vücut geliştirme sporcusu oldu. Sık sık yaptığı antrenmanlardan fotoğraflar paylaşan Baena’nın babasına olan benzerliği oldukça çarpıcı. Zaten yıllar boyu saklanan bu ihanet ve evlilik dışı çocuk sırrı da Joseph’in Arnold Schwarzenegger’e olan benzerliği şüphe çekecek kadar çok olunca ortaya çıkmıştı.

Joseph büyüyüp babasına benzemeye başladıkça Arnold Schwarzenegger artık ihanetinin sırrını saklayamaz hale geldi: Bu arada Mildred Baena yasak aşkın meyvesi olan oğlunı Maria Shriver dördüncü ve son çocuğunu doğurduktan tam 5 gün sonra dünyaya getirmişti

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Tüm çocukluğu ve gençliği boyunca annesinin patronu olarak bildiği adamın babası olduğunu öğrenen Joseph Baena tüm yaşananlara rağmen onunla iyi bir ilişki kurdu. Boşanmanın sorun olmadığını ancak çeyrek asrı birlikte geçirdiği eşi Maria Shriver’ı çok özlediğini yaşlı gözlerle itiraf eden Arnold Schwarzenegger da en küçük oğluyla elinden geldiğince sağlıklı bir ilişki kurdu.





BABASININ KOPYASI HALİNE GELDİ

Bir yandan emlakçılık yapan bir yandan da vücut geliştirme sporuyla ilgilenen ve yarışmalara katılan Joseph Baena, son Instagram paylaşımında ayna önünde babasının ünlü pozunun benzerini verip “Her gün daha iyi olabilmek için kendimle yarışıyorum” yazdı. Joseph Baena'nın bu Instagram paylaşımı çok konuşuldu... Bababsının gençlik günlerinde verdiği meşhur pozları taklit eden 26 yaşındaki Baena ona ikizi kadar benziyor

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ÜNLÜ BABASININ SOYADINI İSTEMEDİ: KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURUYOR

Her ne kadar babası Hollywood'un en nüfuzlu kişilerinden biri sayılan Arnold Schwarzenegger olsa da Joseph Baena onun soyadını kullanmamakta kararlı. Vücut geliştirmeci ve oyuncu olarak kariyer yapan Baena, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalıştığını söylüyor. Oysa ünlü aktörün “yasak oğlu” Patrick Schwarzenegger de gösteri dünyasında kariyer yapıyor ve babasının izinden ilerliyor. Ve sahip olduğu soyadı nedeniyle kapılar ona daha kolay açılıyor.





KENDİNİ AFFETTİRMEK İÇİN OĞLUNUN KARİYERİNE YARDIMCI OLUYOR

Yaşadığı tek gecelik ilişki yüzünden tüm hayatı altüst olan ve evliliği biten Arnold Schwarzenegger, sırrını saklamak için babalık sevgisinden ve ilgisinden mahrum bıraktığı oğlu Joseph Baena’yla sık sık görüşmeye devam ediyor. Ona vücut geliştirmeyle ilgili bildiklerini öğreten Arnold, bir yandan da oyunculuk konusunda yardımcı olması için oğlu Joseph’igeçmişte birlikte çalıştığı ünlü oyuncu koçu Eric Morris ile de bir araya getirdi ve eğitim almasını sağladı.

Baba oğul kayıp yıllarını telafi etmek için sık sık bir araya geliyor