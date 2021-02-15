Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte 14 Şubat Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ikinci eleme adayı

Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde ada konseyinde yapılan oylama sonrası haftanın ikinci eleme adayı Çağrı oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada pazar akşamı dokunulmazlık oyunu heyecan dolu anlara neden oldu. Doğan'ın ilk eleme adayı olduğu gecede, dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama sonrası Çağrı potaya girdi. Bu sonuçla Doğan ve Çağrı haftanın eleme adayları oldu. Öte yandan sakatlığı sona eren Reşat'ın günler sonra parkurda gösterdiği performansı ise büyük beğeni topladı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor'ın son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazandığı gecede ünlüler takımı eleme oylamasına gitti.

Ünlüler takımında oylama ile 4 Hayrettin, 4 Çağrı ve 2 Sergen oy aldı. En çok ismi yazılan isim gecenin sonunda Çağrı oldu. Eleme adayı olan Çağrı arkadaşlarına teşekkür etti.

Survivor'da salı akşamı birer adayın da çıkmasının ardından eleme adayları kesinleşecek. Halktan gelen SMS oylamaları ile de adaya veda eden isim 16 Şubat gecesi belli olacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de yarışmacılar haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için parkurdaki yerlerini aldı. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunda her iki takım da öncesinde avantaj oyununda mücadele verdi.

Dokunulmazlık oyunu için kritik olan avantaj oyununda yarışmacılar, denge tahtası üzerinde ellerinde platformda küpleri devirmeden tutmaya çalıştı. Zor anların yaşandığı avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Gönüllüler takımı böylece dokunulmazlık oyununa avantajlı başladı. Bir kez daha parkurda karşılaşan takımlar bu kez kuvvet ve dengeyi sağlamak için çaba sarf etti. iki oyunu üst üste alarak skoru 9-7 yapan gönüllüler takımı parkurda adeta rakibini ezdi geçti. Ayşe ile Merve karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Oyunu 2-1 kazanan Ayşe, dokunulmazlık oyununu takımına kazandırdı. Böylece gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun sahibi olarak kendisini garanti altına aldı.

OYUNA ÇIKMA KONUSUNDA ŞİDDETLİ TARTIŞMA

6. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı bölümde Gonca ve Merve arasında şiddetli tartışmalar yaşandı. Öykü ve Merve'nin oyunlar hakkında konuşma yaptığı yere Gonca'nın gelmesiyle, yarışmacılar sessizliğe büründü.

Merve, Gonca'ya bayrak oyununda takımına yeteri kadar şans verilmediğini söylemesinden dolayı rahatsız olduğunu dile getirdi. Sinirlerine hakim olamayan Merve Çağrı'yı yanına çağırdı. Olanları Çağrı bir kez daha anlatırken Gonca sözüne itibar edilmemesinden şikayetçi oldu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Merve Öykü'ye sesini istemeden yükselttiğini söyledi.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

Yarışmanın cumartesi günü yayınlanan bölümünde kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ada konseyi yapıldı.

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımının yarışmacıları için ilk olarak SMS halk oylaması başlatıldı.

Devamından ise bu takım içinde ada oylaması ile eleme adayı olarak Doğan belirlendi.