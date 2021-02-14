Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bu hafta ilk eleme adayı kim oldu? İşte 13 Şubat Survivor'da yaşananlar

Yarışma programı Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler devam ediyor. Survivor'ın son bölümünde Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Öte yandan bu bölümde bir de market oyunu heyecanı vardı. İşte, Survivor'da 13 Şubat akşamı yaşananlar...

MARKET OYUNU HEYECANI

Ünlüler ile Gönüllüler takımı, günün ilk karşılaşması olan market oyununda mücadele etti.

Oyunu kazanan Gönüllüler, 5-4 geriden gelerek 7-5 market oyununu kazanan takım oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Ünlüler ile Gönüllüler Takımları dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için parkura çıktı. Oyunu, rakibine göre daha başarılı atışlar yaparak kazanan Gönüllüler oldu.

Haftanın ilk dokunulmazlığı almak isteyen Ünlüler ile Gönüllüler, parkurda yine kıran kırana bir mücadeleye girdi. Oyunda finaldeki atışlar yarışmacıları çok zorladı.

Nefes kesen mücadeleler sonucu Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler Takımı oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLACAK?

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımının yarışmacıları için ilk olarak SMS halk oylaması başlatıldı. Devamından ise bu takım içinde ada oylaması ile eleme adayı olarak Doğan belirlendi.