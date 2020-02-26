Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? Survivor'da bu hafta kim elendi?

Ünlüler-Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2020'de dün akşam heyecan yine doruktaydı. Eleme heyecanının olduğu bölümde, adaya veda eden ikinci yarışmacının kim olduğu belli oldu. Ünlüler takımında yer alan ve adaya veda eden isim SMS sıralamasının ardından netleşti. Öte yandan bir de nefesleri kesen iletişim oyunu mücadelesi vardı. İşte, Survivor'un 25 Şubat'ta yayınlanan bölümünde yaşananlar...

ADAYA VEDA EDEN İKİNCİ İSİM O OLDU

SMS oylaması ile en fazla oyu alan Barış ve Ersin eleme potasına girmesi için Tuğba Melis Türk ve Mert Öcal'ın isimlerini söyledi. Yapılan oylama ise Survivor'dan elenen ikinci isim Tuğba Melis Türk oldu. SMS sıralaması ise şöyle gelişti;

1-Barış

2-Ersin

3-Mert

4-Derya

5-Aycan

6-Elif

7-Parviz

8-Sercan

9-Melis

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı büyük bir ödül oyunu için karşı karşıya geldiler. Yarışmacılar telefon üzerinden aileleri görüşüp özlemlerini dindirmek için zorlu parkurda tüm gücünü kullandı. Büyük mücadelenin verildiği oyunda, iletişim ödülünü Yasin'in sayısı ile 10'a 7 gönüllüler takımı kazandı.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yanı sıra komedi filmleri Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino’nun kadrosunda yer aldı.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci oldu. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu.