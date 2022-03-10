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Survivor'a veda eden isim belli oldu! Ada konseyinde gözyaşı ve kavga...

#Survivor#Birsen Bekgöz#Survivor Eleme
Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde gözyaşı ve kavga...

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümün duygusal anlar yaşandı. Dokunulmazlık ve iletişim ödülü için parkura çıkan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Ödülü kazanan isim gönüllüler oldu. Ada konseyine giden yarışmacılar Survivor'a veda eden ismi belirledi.

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Seri eleme sistemine geçildikten sonra Survivor'a haftada iki yarışmacı veda edecek. Dün dokunulmazlık ve iletişim ödülü için parkura çıkan yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadele etti. İlk etapta kadın yarışmacılar parkura çıktı ve kazanan ünlüler takımı oldu. Erkekler mücadelesinde ise kazanan değişti ve gönüllüler takımı durumu 1-1'e getirdi.

En iyilerin yarıştığı son oyunda gönüllüler 3-0 gibi net bir skorla hem dokunulmazlığı kazandı, hem de iletişim ödülünden yararlandı.

Ailelerden gelen mektupları okuyan gönüllüler duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan yarışmacılar, birbirlerini teselli etti.

Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde gözyaşı ve kavga...

ÜNLÜLER TAKIMDA KAVGA

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Birsen’in eleme adayı olarak yazılması ünlüler takımında büyük kavgalara neden oldu. Adada ve yarışma alanında kavga eden ünlü isimler gergin anlar yaşadı.

Nagihan, Merve Aydın’ı sözünde durmamakla suçladı. Aydın da Nagihan’a ‘Ben kimseye söz vermedim, kendine gel’ diyerek tepki gösterdi.

Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde gözyaşı ve kavga...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da haftanın eleme adayları gönüllülerden Yasin, ünlülerden de Birsen olmuştu. Ada konseyinde dokunulmaz olan isimler açıklandı. Acun Ilıcalı erkeklerde Batuhan kadınlarda ise Sema'nın dokunulmaz olduğunu söyledi. Yasin ve Birsen'in ardından yapılan oylamada potaya giden üçüncü isim Mert oldu. Son isim de Batuhan'ın seçimi ile gerçekleşti ve Barış Murat Yağcı dördüncü isim olarak potada yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde yapılan büyük oylamanın SMS sonuçlarına göre adaya veda eden isim Birsen oldu.

Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde gözyaşı ve kavga...

"HİÇ BEKLEMİYORDUM"

Birsen yaptığı açıklamada, "Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kocaman ekip her Survivor'ı bizimle yaşıyor. All Star'dayım. Herkes star. Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak. Ailem sevdiklerime çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Olacakların karşısına geçemem" sözlerine yeri verdi.

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Survivora veda eden isim belli oldu Ada konseyinde gözyaşı ve kavga...

ACUN ILICALI: SANA HİÇ SÖYLEMEDİM AMA...

Acun Ilıcalı ise "Bu zamana kadar hiç söylemedim. Haberin yok ama çok takdir ettiğim bir yarışmacısın. Bir gün bile beni ya da ekipten birini üzmedin, bir sıkıntı çıkarmadın. Sen gerçek bir örneksin. Beni en çok etkileyen özelliklerinden biri örnek bir insan bir annesin. Erken ayrıldığını düşünüyorum" dedi.

 

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#Survivor#Birsen Bekgöz#Survivor Eleme

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