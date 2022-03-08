Survivor'da acı gece! Murat Ceylan ve yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!

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Survivor All Star'da ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Sağanak yağmurun altında mücadele elen iki takımın yarışmacıları da zor anlar yaşadı.

Stresli geçen oyunun kazananı ünlüler takımı oldu. Berkan ve Anıl'ın dokunulmaz olduğu gecede performans birincileri de Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz oldu.

İLK ADAY YASİN OLDU

Ada konseyinde yapılan oylamada dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında Berna'ya 6, Yasin'e 7 oy çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Yasin Obuz oldu.

ACI HABERİ YARIŞMACILARA VERDİ

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olan Kazan, dün Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Acı haberi alan Acun Ilıcalı da Dominik'ten İstanbul'a dönerek cenazeye katıldı.

MURAT CEYLAN'IN GÖZYAŞLARI

Dün akşam gerçekleşen ada konseyini Murat Ceylan sundu. Alpay Kazan'ın vefatı tüm ekibi yasa boğdu. Stüdyoya gelen Ceylan yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta zorluk çekti. Ceylan acı haberi yarışmacılara duyururken gözyaşlarına boğuldu.

Ceylan, "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sunamıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı" dedi.