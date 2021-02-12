Survivor ödül oyunu kim kazandı? İşte 11 Şubat anlat bakalım ve yemek ödülünü kazanan takım

Survivor'ın 11 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada, parkurda yiyecek ödülünü ve hediye çeki ödülünü almak için ünlüler ve gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. Yarışmacıların zorlu parkurda mücadele verdiği Survivor'da yiyecek ödülünü kazanan takım ünlüler takımı olurken, anlat bakalım oyunun da kazananı da değişmedi. Diğer yandan Survivor'a üç yeni yarışmacı dahil oldu. Yiğit Ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise Gönüllüler takımına katıldı.

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Ödül öncesi Survivor'da kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımı değişmeyerek yine Barış oldu.

Gönüllüler takımında ise Reşat kaptanlık yapmak istemediğini söyledi. Böylece gönüllülerde yapılan oylama ile Yunus Emre yeni kaptan seçildi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KAZANAN BELLİ OLDU

Kaptanlık seçimi sonrası zorlu parkurda yarışmacılar yemek ödülü için mücadele verdi. Sunucu Murat Ceylan, oyun öncesinde yarışmacıların bazlama tost, çay ve Sevgililer Günü'ne özel 10 bin liralık hediye çeki kazanacaklarını duyurdu.

Zorlu mücadelede öncesi yarışmacılar avantaj oyununda karşılaştı. Erkeklerde ünlüler, kadınlarda gönüllüler kazanınca oyun final atışlarına kaldı. İsmail ve Poyraz karşılaşmasında ise ilk deviren Poyraz oldu. Böylece seçim avantajı gönüllülere geçti.

Ödül oyununda ise yarışmacılar oldukça zorlandı. Başta gönüllülerin önde gittiği oyunda ünlülerin atağı ile oyun 6-5 oldu. Ünlüler takımı, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın keyifli oyunlarından olan anlat bakalımda yarışmacılar stres attı. Eğlenceli anlara neden olan anlat bakalımda en fazla kelimeyi bilen takım ünlüler takımı oldu. Bu sonuçla anlat bakalım oyununu da kazanan takım ünlüler takımı gecenin iki ödülüne de sahil oldu.

SURVİVOR'A ÜÇ YENİ YARIŞMACI

Elenen ve diskalifiye olan yarışmacıların yerine üç yeni yarışmacı katıldı. Yiğit Ünlüler takımına, Öykü ve Berkay ise Gönüllüler takımına dahil oldu.

Yarışmacıların adadaki akıbeti ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.