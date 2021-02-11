Survivor’da yeni yarışmacı sürprizi! Öykü, Yiğit ve Berkay Survivor kadrosunda

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden üç yeni yarışmacı katılıyor. Survivor’ın yeni bölüm tanıtımında kadroya katılan üç yarışmacının Öykü, Yiğit ve Berkay olduğu açıklandı. Öykü ve Berkay Gönüllüler takımında yarışacakken, Yiğit Ünlüler takımı kadrosuna dahil oldu.

SURVİVOR’DA YENİ YARIŞMACI SÜRPRİZİ

Survivor’ın yeni bölüm tanıtımında yeni yarışmacıların kadroya dahil olduğu açıklandı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde ödül oyunu öncesi Murat Ceylan, ‘Survivor 2021’in yeni yedek yarışmacılarına merhaba deyin!’ diyor. Yeni yarışmacıların isimleri Öykü, Yiğit ve Berkay… Öykü ve Berkay Gönüllüler takımında yarışacakken, Yiğit Ünlüler takımı kadrosuna dahil oldu. Yeni yarışmacıların nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Ödül oyununun ardından Anlat Bakalım oyunu oynanacak.