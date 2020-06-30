Survivor Nisa-Sercan ses kaydı ile gündemde! İşte, ses kaydının tamamı!

Survivor Nisa Sercan ses kaydı ile dün akşamın gündeminde yer alan isimler oldu. Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya hak verdiği konuşmada, ikili arasındaki mesajları alıp veren Gizem'in, konuyu saptırdığını ima etti. İşte, Nisa-Sercan ses kaydı olarak açıklanan ancak Nisa ve Gizem arasındaki diyaloğa yer verilen o kayıt;

Nisa: Gel buraya,gel

Gizem: Dur, geliyorum, dur.

Nisa: Bak, böyle başlıyor.

Gizem: Aç. Tut onu.

Nisa: Bak, şimdi dinle.

Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder.

Nisa: Hayır ya ne alaka?

Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya.

Nisa: Niye ya?

Gizem: Çok tatlı çünkü

Nisa: Ama ben istemiyorum

Gizem: Tamam, bakarsın işte.

Nisa: Erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum. Bununla değil.

Gizem: Tamam canım, evlenmeyiver. Nisa dur ya

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.