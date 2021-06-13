Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, son eleme adayı ve bireysel dokunulmazlığı kazanan isim…

Survivor’ın dün akşam yayınlanan son bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Daha önce eleme potasından yer alan Aleyna ve Batuhan’ın yanına 3. İsim olarak kimin geleceği merak konusuydu. İki takım da eleme potasında yer almamak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Ve o mücadelenin sonunda dokunulmazlığı alan isim belli oldu ve bir kişiyi eleme potasına yolladı.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Batuhan ve Poyraz, Ayşe ve Berkay yarı finalde yarıştı. Poyraz Batuhan'ı eledi. Ayşe ve Berkay 2-2 beraberlikle yarışa devam etti. Berkay yarı finalde Ayşe'yi eleyerek Poyraz'ın rakibi oldu. Finalde Poyraz ve Berkay yarıştı. Berkay 5-2'lik skorla Poyraz'ı yendi. Dokunulmazlığın kazananı ise Berkay oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunumazlığın alınmasının ardından eleme adayı da belli oldu. Dokunulmaz olan Berkay eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi. Ayşe Berkay'a, ''Berkay'ın içi rahat olabilir.'' cümlesiyle yanıt verdi.

Dolayısıyla haftanın eleme potasında yer alan isimler Batuhan, Aleyna ve Ayşe oldu. Kimin eleneceği ise merakla bekleniyor.

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