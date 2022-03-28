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Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gizem ve eşi ile ilgili bilgiler

#Gizem Memiç #Survivor Gizem#Survivor Gizem Memiç
Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Gizem ve eşi ile ilgili bilgiler

Survivor Gizem merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor 2022’ye yedeklerden dahil olan Gizem Memiç, ünlüler takımı yarışmacılarından biri. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir. Peki, Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Survivor 2022 kadrosunda yer alan Gizem Memiç’in eşi merak ediliyor. 2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında nikah masasına oturdu.

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep’te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.

Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.

Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor’a katılmıştı.

2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.

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#Gizem Memiç #Survivor Gizem#Survivor Gizem Memiç

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