Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor Birleşme Partisinde yaşananlar

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada birleşme partisi geride kaldı. Dün akşamki bölümde futbol maçı heyecanı varken, bu akşam ise izleyenler şarkı yarışması ile keyifli anlar yaşadı. Pek çok kişi de yarışmanın sonunda kimin kazandığını merak ediyor. İşte, Survivor birleşme partisinde yaşananlar...