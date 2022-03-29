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Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor Birleşme Partisinde yaşananlar

#Survivor Birleşme Partisi#Survivor#Şarkı Yarışması

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2022'de birleşme partisi heyecanı yaşandı. Survivor izleyicileri, birleşme partisinde ünlü şarkıcı Edis'in şarkılarını dinledi. Öte yandan gecenin en önemli olayı ise şarkı yarışması idi. Peki, Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı?

1/4Survivorda şarkı yarışmasını kim kazandı İşte Survivor Birleşme Partisinde yaşananlar

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada birleşme partisi geride kaldı. Dün akşamki bölümde futbol maçı heyecanı varken, bu akşam ise izleyenler şarkı yarışması ile keyifli anlar yaşadı. Pek çok kişi de yarışmanın sonunda kimin kazandığını merak ediyor. İşte, Survivor birleşme partisinde yaşananlar...

2/4BİRLEŞME PARTİSİ GERİDE KALDI

BİRLEŞME PARTİSİ GERİDE KALDI

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi heyecanı sona erdi. Birleşme partisinde unutulmaz anlar yaşandı. İlk olarak Edis konseri ile eğlenen yarışmacılar ardından dop dolu bir sofrada karınlarını doyurdu.

Birleşme partisinde izleyiciler, Edis konseri ile müziğe doydu. Ardından da yarışmacılar geleneksel şarkı yarışmasını gerçekleştirdi.

3/4ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI

ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanırken en çok merak edilen ise hiç kuşkusuz şarkı yarışmasının sonucu oldu.

4/4Survivorda şarkı yarışmasını kim kazandı İşte Survivor Birleşme Partisinde yaşananlar

İki tarafın yarışmacıları Survivor'ın geleneksel yarışması şarkı karşılaşmasında mücadele etti. En yüksek puanı Gizem Meriç aldı ve bu senenin şampiyonu oldu.

Öte yandan birleşme partisindeki şarkı yarışması eğlenceli anlara da sahne oldu. İkiz kardeşler Sema ile Seda'nın aynı şarkıyı seçmesi dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

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#Survivor Birleşme Partisi#Survivor#Şarkı Yarışması