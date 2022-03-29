Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor Birleşme Partisinde yaşananlar

Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Finale adım adım yaklaşılan yarışmada birleşme partisi geride kaldı. Dün akşamki bölümde futbol maçı heyecanı varken, bu akşam ise izleyenler şarkı yarışması ile keyifli anlar yaşadı. Pek çok kişi de yarışmanın sonunda kimin kazandığını merak ediyor. İşte, Survivor birleşme partisinde yaşananlar...
Survivor 2022 All Star'da birleşme partisi heyecanı sona erdi. Birleşme partisinde unutulmaz anlar yaşandı. İlk olarak Edis konseri ile eğlenen yarışmacılar ardından dop dolu bir sofrada karınlarını doyurdu.
Birleşme partisinde izleyiciler, Edis konseri ile müziğe doydu. Ardından da yarışmacılar geleneksel şarkı yarışmasını gerçekleştirdi.
Survivor All Star'da birleşme partisinin heyecanı yaşanırken en çok merak edilen ise hiç kuşkusuz şarkı yarışmasının sonucu oldu.
İki tarafın yarışmacıları Survivor'ın geleneksel yarışması şarkı karşılaşmasında mücadele etti. En yüksek puanı Gizem Meriç aldı ve bu senenin şampiyonu oldu.
Öte yandan birleşme partisindeki şarkı yarışması eğlenceli anlara da sahne oldu. İkiz kardeşler Sema ile Seda'nın aynı şarkıyı seçmesi dikkatlerden kaçmadı.