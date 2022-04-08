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Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Gizem Memiç ve eşi hakkında merak edilenler

#Gizem Memiç #Survivor#Survivor Gizem Memiç
Survivor Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, nereli Gizem Memiç ve eşi hakkında merak edilenler

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Gizem Memiç merak edilen isimlerden biri. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Gizem Memiç daha önce de yarışmaya katılmıştı. İşte 010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını kazanan Survivor Gizem hakkında merak edilenler

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Gizem Memiç, Survivor 2022 kadrosunda yer alıyor. Survivor’ın bu seneki yarışmacıları arasında yer alan Gizem Memiç 1990 doğumlu. Yarışmacı 2018 yılında bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile nikah masasına oturdu.

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep’te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.

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Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.

Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor’a katılmıştı.

2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.

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#Gizem Memiç #Survivor#Survivor Gizem Memiç

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