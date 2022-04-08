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Survivorda tansiyon yükseldi... Atakan ile Hikmet birbirine girdi, Ogeday'ın sözleri Sema'yı çıldırttı

#Survivor All Star#Ünlüler#Gönüllüler

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyon olmak için mücadele ettiği Survivor All Star'da heyecan hız kesmiyor

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İLK ÖDÜL GÖNÜLLÜLERİN

Yarışmada son olarak Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etmişti.

Haftada 4 kez dokunulmazlık mücadelesi veren takımlar dün akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Karadeniz pidesi için parkura çıkan takımlardan kazanan Gönüllüler oldu.

Survivorda tansiyon yükseldi... Atakan ile Hikmet birbirine girdi, Ogedayın sözleri Semayı çıldırttı

BU KEZ ÜNLÜLER KAZANDI

İki takım günün sonunda kahve ve üzümlü kek için bir kez daha yarıştı.

Anlat Bakalım ve Bil Bakalım'da 1-1 olan skor, son turda ünlülere galibiyeti getirdi.

TANSİYON YÜKSELDİ!

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Takımların dokunulmazlık için mücadele ettiği sırada bechte bekleyen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

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Survivorda tansiyon yükseldi... Atakan ile Hikmet birbirine girdi, Ogedayın sözleri Semayı çıldırttı

Murat Ceylan'ın uyardığı taraflara takım arkadaşları müdahale etti.

Oyun sonrası Sude ve takım arkadaşı Anıl arasında da sesler yükseldi. Sude'yi Nisa sakinleştirdi.

Survivorda tansiyon yükseldi... Atakan ile Hikmet birbirine girdi, Ogedayın sözleri Semayı çıldırttı

'KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK!'

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışın sonunda Ogeday ve Sema karşı karşıya geldi.

Ogeday'ın "Erkekler konuşurken, kadınlar karışmasın" sözü Sema'yı çıldırttı.

Survivorda tansiyon yükseldi... Atakan ile Hikmet birbirine girdi, Ogedayın sözleri Semayı çıldırttı

Öfkeden deliye dönen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek! Buradan bir tane çarpacağım..." diyerek tepki gösterdi...

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve ilk eleme adayı bu akşam belli olacak.

 

 

 

 

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#Survivor All Star#Ünlüler#Gönüllüler

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