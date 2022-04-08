Survivorda tansiyon yükseldi... Atakan ile Hikmet birbirine girdi, Ogeday'ın sözleri Sema'yı çıldırttı

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İLK ÖDÜL GÖNÜLLÜLERİN

Yarışmada son olarak Gönüllüler takımından Ardahan adaya veda etmişti.

Haftada 4 kez dokunulmazlık mücadelesi veren takımlar dün akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Karadeniz pidesi için parkura çıkan takımlardan kazanan Gönüllüler oldu.

BU KEZ ÜNLÜLER KAZANDI

İki takım günün sonunda kahve ve üzümlü kek için bir kez daha yarıştı.

Anlat Bakalım ve Bil Bakalım'da 1-1 olan skor, son turda ünlülere galibiyeti getirdi.

TANSİYON YÜKSELDİ!

Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Takımların dokunulmazlık için mücadele ettiği sırada bechte bekleyen Atakan ve Hikmet arasında tansiyon yükseldi.

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Murat Ceylan'ın uyardığı taraflara takım arkadaşları müdahale etti.

Oyun sonrası Sude ve takım arkadaşı Anıl arasında da sesler yükseldi. Sude'yi Nisa sakinleştirdi.

'KADINLAR KONUŞMASIN NE DEMEK!'

Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışın sonunda Ogeday ve Sema karşı karşıya geldi.

Ogeday'ın "Erkekler konuşurken, kadınlar karışmasın" sözü Sema'yı çıldırttı.

Öfkeden deliye dönen Sema "Kadınlar konuşmasın ne demek! Buradan bir tane çarpacağım..." diyerek tepki gösterdi...

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım ve ilk eleme adayı bu akşam belli olacak.