Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Gizem Memiç'in hayatı hakkında bilgiler

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Survivor Gizem Memiç kimdir? sorusu Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Ünlüler takımına sonradan katılan Survivor Gizem, daha önce birçok kez potaya girmiş ve elenmekten son anda kurtulmuştu. Başarılı yarışmacı Survivor'ın 12 Nisan tarihli bölümünde adaya veda etti. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi gördü.

SURVİVOR GİZEM MEMİÇ KİMDİR?

1990 doğumlu olan Gizem Memiç, Gaziantep’te dünyaya geldi. Türk model ve güzellik kraliçesi olan Memiç, 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey olarak seçilmiştir.

Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil eden Gizem Memiç, tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan almıştır.

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Bilkent Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi almıştır. Gizem Memiç 2016 yılında Survivor’a katılmıştı.

2010 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını alan Gizem Memiç bir süredir birlikte olduğu Burak Mert ile 2018 yılında evlendi.