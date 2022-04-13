SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gitti? SMS birincisi kim oldu? İşte 12 Nisan 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivor'dan elenen yarışmacı

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Salı akşamı Survivor All Star'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe için pazartesi günü yapılan oylama sonuçları açıklandı. Rakiplerinden daha az oy alan yarışmacı Gizem oldu. Ünlüler takımına yedeklerden gelen ve kısa sürede performansı ile dikkat çeken Gizem elendiği için üzgün olduğunu söyledi.