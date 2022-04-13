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SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gitti? SMS birincisi kim oldu? İşte 12 Nisan 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivor'dan elenen yarışmacı

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'dan kim elendi? sorusunun yanıtı ada konseyinde kesinleşti. Büyük finale hızla giden Survivor All Star'ın 12 Nisan tarihli 76. bölümünde ödül oyunu heyecanının ardından eleme konseyinde toplandı. Mert, Gizem Perviz ve Ayşe'nin eleme potasında olduğu Survivor'da pazartesi günü yapılan SMS oylaması sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda Survivor SMS sonuçlarına göre adaya veda eden ismi açıkladı. 20. olarak adaya veda eden yarışmacı, "Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm." dedi. Peki, bu hafta Survivor'dan kim gitti, adaya kim veda etti? İşte, 12 Nisan Survivor'a veda eden isim ve son bölümün özeti...

1/5SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gitti SMS birincisi kim oldu İşte 12 Nisan 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivordan elenen yarışmacı

Survivor'dan elenen isim salı akşamı belli oldu. Dominik'te yarışmacıların aylardır mücadele verdiği Survivor All Star'ın Tv8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gecenin nefes kesen konseyinde Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin oy sonuçları gecenin sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı en az SMS oyunu alarak bu hafta Survivor'dan elenen ismin Gizem olduğunu duyurdu. Survivor'dan elenen Gizem Merve'yle vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı.

2/5SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Salı akşamı Survivor All Star'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Duygu dolu anların yaşandığı haftanın elemesinde, bu hafta potada yer alan Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe için pazartesi günü yapılan oylama sonuçları açıklandı. Rakiplerinden daha az oy alan yarışmacı Gizem oldu. Ünlüler takımına yedeklerden gelen ve kısa sürede performansı ile dikkat çeken Gizem elendiği için üzgün olduğunu söyledi.

3/5SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gitti SMS birincisi kim oldu İşte 12 Nisan 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivordan elenen yarışmacı

Son kez söz alan Gizem, "Buraya kadarmış elimden gelen bir şey yok. Daha fazla devam etmek isterdim ama sağlık olsun. Çok üzgünüm ama hakkımda hayırlısı buymuş. Yapacak bir şey yok. " dedi. Arkadaşları ile tek tek vedalaşan Gizem Merve'ye sarıldığında gözyaşlarına boğuldu.

4/5SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın elemesinden önce Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu oyun öncesinde kazanan takımın lüks bir villada iftar yemeği yiyeceği ardından da lunapark ve sirk gösterilerine katılacağı açıklandı. Ada şartlarında kritik önem taşıyan ödül oyununda her zaman olduğu gibi ilk etapta kadınlar mücadele etti. Denge ve hızın yer aldığı oyunda ünlüler takımı 8-6 galip geldi. Gizem Memiç elendiği gece çıktığı parkurda ise 4'te 4 yaptı.

5/5SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gitti SMS birincisi kim oldu İşte 12 Nisan 2022 Survivor oylama sıralaması ile Survivordan elenen yarışmacı

İkinci turda ise bu defa Survivor All Star erkekler mücadelesine sahne oldu. Nefes kesen oyunda son etapta Batuhan-Hikmet karşılaşması yaşandı. Batuhan'ın aldığı sayı ile ödül oyununu ünlüler takımı 8-4 kazandı. İki turun sonunda 2-0 oyunu kazanan ünlüler takımı böylece ödül oyunundan faydalanma şansı elde etti.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon