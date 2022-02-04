Survivor All Star'da tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı! Mert ile Barış'a sert darbe..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Meteorolojiden yeni uyarı: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Memur ve memur emeklilerine müjde Enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklilerine müjde! Enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu...Telefonu kapattıktan sonra yıkıldı, dünyaya küstü... Arkadaşları seferber oldu... #Transfer
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Ladinin laneti peşini bırakmadı 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...Ladin'in laneti peşini bırakmadı! 2 milyon dolardan vazgeçtiler yine olmadı...#Usame Bin Ladin
İstanbul Valiliğinden İSBAK A.Ş.ye soruşturma açıklamasıİstanbul Valiliği'nden İSBAK A.Ş.'ye soruşturma açıklaması#İstanbul Valiliği
Türk teziTürk tezi#Ukrayna
ABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mıABD desteği İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı yapar mı?#Ekrem İmamoğlu
Büyük tehlike Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edinBüyük tehlike! Sosyal medyaya girenler dikkat... Bankanızdan mutlaka talep edin#Sosyal Medya
Dikilide yüzerken buldu Tarihi keşif...Dikili'de yüzerken buldu! Tarihi keşif...#İzmir
Survivor All Starda tansiyon yükseldiSurvivor All Star'da tansiyon yükseldi#Survivor All Star
Merdiven altı dedikoduların da başrolündeymişMerdiven altı dedikoduların da başrolündeymiş#Meghan Markle
Taraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... Bu saygısızlığı asla affetmiyoruzTaraftarlar tepkilerini böyle gösterdi... 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'#Onur Anıtı
Havalimanında çok konuşulan fotoğraf Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi...Havalimanında çok konuşulan fotoğraf! "Sanki cenazeye gelmişler, gerilim filmi gibi..."#Galatasaray
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor All Star'da tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı! Mert ile Barış'a sert darbe..

#Survivor All Star#Sema#Nagihan

Ünlüler ve Gönüllüler'in şampiyonluk için mücadele ettiği Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan iki takım arasında yükselen tansiyon dikkat çekti.

Haberin Devamı

Survivor All Star'da heyecan hız kesmiyor. Yarışmanın 2 Şubat'ta yayınlanan bölümünde;

Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Mücadele ünlülerin galibiyeti ile sonuçlandı.
Ada şartlarının zorluğundan yakınan Aycan, kendi isteği ile yarışmaya veda etti. Aycan'ın vedası nedeniyle Survivor'da bu hafta eleme yapılmadı.

Survivor All Starda tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı Mert ile Barışa sert darbe..

Mert'in 'sürgün adası adil değil' çıkışının ardından ada kuralları yeniden belirlendi. Acun Ilıcalı, gelişmeleri yarışmacılar ile paylaştı.

Evrim ile sürgün adasında kalan Barış, eski sevgilisi Nisa'nın kendisi hakkında söylediklerini öğrendi. Duydukları karşısında oldukça sinirlenen Barış, ada konseyinde Nisa ile yüzleşti.

Haberin Devamı

Survivor All Starda tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı Mert ile Barışa sert darbe..

Gözden Kaçmasın

Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun'Bana hangi yüzle 'iğrenç bir insan' diyorsun?'Haberi görüntüle

DOKUNULMAZLIK KİMİN OLACAK? 

Survivor'ın 16. bölümünde neler olacağı merak konusuydu, beklenen fragman yayınlandı.

Yeni bölümde, Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.

Deniz üzerindeki mücadele oldukça sert anlara sahne oldu. Berna'nın sözleri ile çılgına dönen Sema ve Nagihan kontrolden çıktı.

Survivor All Starda tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı Mert ile Barışa sert darbe..

Seda'nın müdahalesine izin vermeyen Sema, bağırarak Gönüllüler takımının bench'ine gitti. Nagihan ise öfkesini bir adım idaha ileri götürdü. Taraflar diğer yarışmacıların araya girmesi ile ayrıldı. 

Survivor All Starda tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı Mert ile Barışa sert darbe..

MERT VE BARIŞ SAKATLANDI

Erkeklerin mücadelesinde Mert, burnuna aldığı darbe ile çılgına döndü. Barış ise Berkan ile yarışırken sakatlandı.

Survivor All Starda tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı Mert ile Barışa sert darbe..

Berna, Sema ve Nagihan hakkında ne karar verileceği, dokulunmazlığı hangi tarafın kazanacağı cumartesi akşamı yayınlacak olan bölümde yanıt bulacak.

Haberin Devamı

Survivor All Starda tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı Mert ile Barışa sert darbe..

 

Gözden Kaçmasın

Survivorda kafaları karıştıran aşk trafiğiSurvivor'da kafaları karıştıran aşk trafiğiHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor All Star#Sema#Nagihan

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson

BAKMADAN GEÇME!

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson