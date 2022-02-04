Survivor All Star'da tansiyon yükseldi... Sema ve Nagihan kontrolden çıktı! Mert ile Barış'a sert darbe..

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Survivor All Star'da heyecan hız kesmiyor. Yarışmanın 2 Şubat'ta yayınlanan bölümünde;

Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Mücadele ünlülerin galibiyeti ile sonuçlandı.

Ada şartlarının zorluğundan yakınan Aycan, kendi isteği ile yarışmaya veda etti. Aycan'ın vedası nedeniyle Survivor'da bu hafta eleme yapılmadı.

Mert'in 'sürgün adası adil değil' çıkışının ardından ada kuralları yeniden belirlendi. Acun Ilıcalı, gelişmeleri yarışmacılar ile paylaştı.

Evrim ile sürgün adasında kalan Barış, eski sevgilisi Nisa'nın kendisi hakkında söylediklerini öğrendi. Duydukları karşısında oldukça sinirlenen Barış, ada konseyinde Nisa ile yüzleşti.

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DOKUNULMAZLIK KİMİN OLACAK?

Survivor'ın 16. bölümünde neler olacağı merak konusuydu, beklenen fragman yayınlandı.

Yeni bölümde, Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.

Deniz üzerindeki mücadele oldukça sert anlara sahne oldu. Berna'nın sözleri ile çılgına dönen Sema ve Nagihan kontrolden çıktı.

Seda'nın müdahalesine izin vermeyen Sema, bağırarak Gönüllüler takımının bench'ine gitti. Nagihan ise öfkesini bir adım idaha ileri götürdü. Taraflar diğer yarışmacıların araya girmesi ile ayrıldı.

MERT VE BARIŞ SAKATLANDI

Erkeklerin mücadelesinde Mert, burnuna aldığı darbe ile çılgına döndü. Barış ise Berkan ile yarışırken sakatlandı.

Berna, Sema ve Nagihan hakkında ne karar verileceği, dokulunmazlığı hangi tarafın kazanacağı cumartesi akşamı yayınlacak olan bölümde yanıt bulacak.

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