Survivor'da kafaları karıştıran aşk trafiği... Ogeday, Nisa, Mert ve Sude arasında neler oluyor?

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İddiaya göre Mert ve Sude arasında yarışmadan önce bir yakınlaşma oldu. Bir süredir aşk yaşayan ikili bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etti. Evrim'in oyun alanında Sude ve Mert'e 'aranız da bir şey mi var' diye sorması gerçekleri ortaya çıkardı.

Mert ve Sude'nin aşk yaşadığını öğrenen Ogeday, Sude'yi 'Mert'ten uzak dur' sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söyleyip ihaneti ortaya çıkardı.

Gelişmeleri öğrenen Mert, Ogeday ve Nisa'yı özel hayata karışmakla suçladı.

Ogeday'a tepki gösteren Mert, "Benim burada değer verdiğim insanlar var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Dün akşam buraya gelirken ağladığını gördüm. Açıkçası onun o kadar üzüldüğünü görünce çok üzüldüm, ne olacağını öğrenmeye çalıştım. Karşı taraftaki arkadaşlarımız Nisa ve Ogeday insanların özel hayatlarına burunları sokmaya başladılar. Kızın hoşuna gitmeyecek dedikodularda bulunmuşlar. Sude ve benim arkadaşlığım hakkında dedikoduda bulunmuşlar.' ifadelerini kullandı.

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Ogeday, Mert'i dürüst olmamakla suçlayıp, 'gerçekler ortaya çıkacak' sözleriyle uyardı.

'Sude'nin ilişkisini dün öğrendim' diyen Nisa yaptığı açıklamada ‘Sude sana bunu söylemem lazım. Seninle nasıl oynandığını konuşmam lazım. Karşında nasıl olduğunu bilmen lazım" sözleriyle Sude’yi uyardığını belirtti.

SUDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İhaneti öğrenen Sude gözyaşlarına boğuldu. Hayal kırıklığına uğrayan yarışmacı "Şu an neyin içinde olduğumu tam olarak bilmediğim için net bir şey söyleyemiyorum. Burada yaşayıp görebileceğim bir şey belki bilmiyorum ama ben kendimi biliyorum en iyi hissettiği konuda bu şu anda." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Mert Öcal ve Sude Burcu'nun yaz aylarında birlikte tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin aynı dönem paylaştıkları fotoğraflar aşkın kanıtı olarak gösterildi.

MERT: SUDE BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Sude'yi zor durumda bırakmamak için yarışmayı bırakabileceğini ifade eden Mert, "Bunun örneklerini gördüm. Sude benim için çok değerli." açıklamasında bulundu.

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İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY DUYUYORUM!

'15 yıllık Survivor tecrübemde herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmacı için böyle bir şey dediğini duymadım.' diyen Acun Ilıcalı Mert'in sözleri karşısında şoke oldu.

MERT'İN SEVGİLİSİ MAKBULE ŞAKALAKOĞLU MU?

Survivor'daki 'ihanet' sosyal medyayı salladı. Adada yaşananlar 'Mert'in sevgilisi kim?' sorularına neden oldu. İddiaya göre Mert, uzun zamandır Makbule Şakalakoğlu ile birlikte. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu ve Nisa Bölükbaşı yakın arkadaş. Bu birlikteliği bilen Nisa, Sude'yi uyardı. Yayınlanan görüntülerin ardından Makbule Şakalakoğlu sosyal medya hesabından Mert Öcal'ı takip etmeyi bıraktı. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldıran Şakalakoğlu, ihanetle yıkıldı.

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Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal eleme potasına gidince sevenlerinden oy istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şakalakoğlu paylaşımlarını sildi.

NİSA-OGEDAY-BARIŞ VE SERCAN!

Survivor All Star'da gündeme gelen ihanetin ardından geçmişte yaşanan ilişkiler de konuşuldu. Survivor 2020'de yarışan Sercan ve Nisa arasında yakınlaşma olduğu iddia edilmiş, Nisa bu dedikodular karşısında sinir krizi geçirmişti. Sercan ile aralarında bir ilişki olmadığını belirten Nisa yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili daha sonra yollarını ayırmıştı.

AŞKI EVRİM ORTAYA ÇIKARDI!

Geçtiğimiz hafta Evrim'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesi Nisa'nın tepkisine neden olmuştu. "Bana da laf atmasaydın olmazdı Evrim" sözleriyle takım arkadaşını uyaran Nisa'ya Evrim, "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cevabını vermiş ve Ogeday ile Nisa'nın aşk yaşadığını ortaya çıkarmıştı.

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