Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'dan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisa'ya sert sözler: Bana hangi yüzle 'iğrenç bir insan' diyorsun?

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Branşında ünlü isimlerin ve geçmiş sezonlarda hafızalara kazınan gönüllülerin yer aldığı Survivor All Star'da heyecan hız kesmiyor.

Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için parkura çıktı .

Haftalardır büyük bir hezimet yaşayan Ünlüler takımı, şeytanın bacağını kırdı ve ödüle kavuşan taraf oldu.

ELEME KONSEYİ

Takımlar yarıştan sonra ada konseyinde bir araya geldi. Ünlüler takımından Mert, Birsen ve Murat; Gönülüler takımından ise Evrim'in eleme adayı olduğu konseyde Survivor'a kimin veda edeceği merak konusuydu.

Acun Ilıcalı yaptığı sürpriz açıklama ile yarışmacıları şaşırttı.

Ilıcalı, bu hafta elemenin olmayacağını; mevcut 4 adayın belirlenecek olan yeni adaylar ile 8 kişilik eleme potasına çıkacağını söyledi.

GEREKÇE AYCAN

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Acun Ilıcalı, bu kararı alma nedenlerinin Aycan olduğunu açıkladı. Ilıcalı, zor ada şartlarına dayanamayan Aycan'ın kendi isteği ile Survivor'a veda ettiğini duyurdu.





SÜRGÜN ADASI KURALLARI DEĞİŞTİ

Takım kararı ile sürgün adasına gönderilen Mert 'yarışamadığım için performans sıralamasına giremiyorum' çıkışının ardından Acun Ilıcalı, ada kuralının değiştirildiğini açıkladı.

Ilıcalı "1. ve 2. dokunulmazlığı kaybeden takımlardan iki yarışmacı sürgün adasına gidecek; 3. dokunulmazlığın oynandığı gün onlar gelecek ve yeni 2 aday sürgün adasına gidecek" dedi.

Ünlü sunucu Mert'e de "Bakalım performans birincisi olamama nedenin sürgün adası mı yoksa karşında duran güçlü rakipler mi? bunu beraber göreceğiz" sözleriyle yüklendi.

'NİSA ARKANDAN KONUŞUYOR'

Sürgün adasında Barış ile birlikte kalan Evrim, takım arkadaşı Nisa'nın sözlerinden bahsetti.

Nisa'ya 'modunu düşürme, sen yoluna bakacaksın' dediğini söyleyen Evrim, aralarında geçen konuşmayı anlattı:

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"Nisa bana 'biliyorum iğrenç bir insan. Benim için çok büyük hataydı. Bilmediğiniz şeyler var' dedi."

'BANA HANGİ YÜZLE İĞRENÇ DİYORSUN NİSA?'

Duyduğu sözlere sinirlenen Barış, ada konseyinde 7 ay ilişki yaşayıp ayrıldığı Nisa'ya hesap sordu.

Barış "Ben hayatım boyunca ailemden saygılı olmayı ve özel olan şeyin özelde kalmasını öğrendim. Şimdi geldiğimiz noktada, burada 2022 All Star'da bu kadar yarışmacı varken, bu kadar hedefi hayali olan insan varken, niye Nisa gidip benimle alakalı ve hangi yüzle 'iğrenç insan' kelimesini kullanabiliyor? Ben kendisine bunu sormak istiyorum. Ne var da, niye bu durumda Barış çıkıyor ortaya? Burada bu kadar yarışmacı varken, bu kadar parkur mücadelesi varken niye Barış'a 'iğrenç insan' diye bir ifade kullanılıyor? Ben bunu çok merak ediyorum." dedi.

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Acun Ilıcalı'nın söz hakkı verdiği Nisa ise "ben sıkıldım bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.