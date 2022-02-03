Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'dan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisa'ya sert sözler: Bana hangi yüzle 'iğrenç bir insan' diyorsun?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Yunanlılar tarafından geri itilmişlerdi Acı haberi Edirne Valiliği açıkladıYunanlılar tarafından geri itilmişlerdi! Acı haberi Edirne Valiliği açıkladı#Edirne
Fukagudan Kovid-19 simülasyonu... Dikkat çeken 15 dakika detayıFukagu'dan Kovid-19 simülasyonu... Dikkat çeken 15 dakika detayı#Omicron
Atinadan itiraf gibi açıklama TÜRK İHAları resmen dert olduAtina'dan itiraf gibi açıklama! TÜRK İHA'ları resmen dert oldu#Yunanistan
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildiGalatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildi!#Galatasaray
T hücresi müjdesi... Omicrondan sevindiren haber geldiT hücresi müjdesi... Omicron'dan sevindiren haber geldi!#Omicron
Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun Bana hangi yüzle 'iğrenç bir insan' diyorsun?#Barış Murat Yağcı
18 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı Zuckerberge Facebook şoku18 yıllık tarihinde bir ilk yaşandı! Zuckerberg'e Facebook şoku #Facebook
Amerikan desteği siyasette işe yarar mıAmerikan desteği siyasette işe yarar mı?#Abdi İpekçi
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'dan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisa'ya sert sözler: Bana hangi yüzle 'iğrenç bir insan' diyorsun?

#Barış Murat Yağcı#Nisa#Survivor All Star
Survivor All Starda Barış Murat Yağcıdan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisaya sert sözler: Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun

Ünlüler ve Gönüllüler'in açlık ve adadaki zor şartlar altında şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Survivor All Star'da sular durulmuyor. Nefes kesen yarışların ardından ödülü kazanan Ünlüler yakımı olurken, toplanan ada konseyine Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ile Barış Murat Yağcı'nın sert çıkışı damga vurdu.

Haberin Devamı

Branşında ünlü isimlerin ve geçmiş sezonlarda hafızalara kazınan gönüllülerin yer aldığı Survivor All Star'da heyecan hız kesmiyor.

Yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde iki Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için parkura çıktı .

Haftalardır büyük bir hezimet yaşayan Ünlüler takımı, şeytanın bacağını kırdı ve ödüle kavuşan taraf oldu.

ELEME KONSEYİ

Takımlar yarıştan sonra ada konseyinde bir araya geldi. Ünlüler takımından Mert, Birsen ve Murat; Gönülüler takımından ise Evrim'in eleme adayı olduğu konseyde Survivor'a kimin veda edeceği merak konusuydu.

Survivor All Starda Barış Murat Yağcıdan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisaya sert sözler: Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun

Acun Ilıcalı yaptığı sürpriz açıklama ile yarışmacıları şaşırttı.

Ilıcalı, bu hafta elemenin olmayacağını; mevcut 4 adayın belirlenecek olan yeni adaylar ile 8 kişilik eleme potasına çıkacağını söyledi.

GEREKÇE AYCAN

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı, bu kararı alma nedenlerinin Aycan olduğunu açıkladı. Ilıcalı, zor ada şartlarına dayanamayan Aycan'ın kendi isteği ile Survivor'a veda ettiğini duyurdu.

Survivor All Starda Barış Murat Yağcıdan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisaya sert sözler: Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun

SÜRGÜN ADASI KURALLARI DEĞİŞTİ

Takım kararı ile sürgün adasına gönderilen Mert 'yarışamadığım için performans sıralamasına giremiyorum' çıkışının ardından Acun Ilıcalı, ada kuralının değiştirildiğini açıkladı.

Ilıcalı "1. ve 2. dokunulmazlığı kaybeden takımlardan iki yarışmacı sürgün adasına gidecek; 3. dokunulmazlığın oynandığı gün onlar gelecek ve yeni 2 aday sürgün adasına gidecek" dedi.

Survivor All Starda Barış Murat Yağcıdan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisaya sert sözler: Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun

Ünlü sunucu Mert'e de "Bakalım performans birincisi olamama nedenin sürgün adası mı yoksa karşında duran güçlü rakipler mi? bunu beraber göreceğiz" sözleriyle yüklendi.

'NİSA ARKANDAN KONUŞUYOR'

Sürgün adasında Barış ile birlikte kalan Evrim, takım arkadaşı Nisa'nın sözlerinden bahsetti.

Nisa'ya 'modunu düşürme, sen yoluna bakacaksın' dediğini söyleyen Evrim, aralarında geçen konuşmayı anlattı:

Haberin Devamı

"Nisa bana 'biliyorum iğrenç bir insan. Benim için çok büyük hataydı. Bilmediğiniz şeyler var' dedi."

Survivor All Starda Barış Murat Yağcıdan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisaya sert sözler: Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun

'BANA HANGİ YÜZLE İĞRENÇ DİYORSUN NİSA?'

Duyduğu sözlere sinirlenen Barış, ada konseyinde 7 ay ilişki yaşayıp ayrıldığı Nisa'ya hesap sordu.

Barış "Ben hayatım boyunca ailemden saygılı olmayı ve özel olan şeyin özelde kalmasını öğrendim. Şimdi geldiğimiz noktada, burada 2022 All Star'da bu kadar yarışmacı varken, bu kadar hedefi hayali olan insan varken, niye Nisa gidip benimle alakalı ve hangi yüzle 'iğrenç insan' kelimesini kullanabiliyor? Ben kendisine bunu sormak istiyorum. Ne var da, niye bu durumda Barış çıkıyor ortaya? Burada bu kadar yarışmacı varken, bu kadar parkur mücadelesi varken niye Barış'a 'iğrenç insan' diye bir ifade kullanılıyor? Ben bunu çok merak ediyorum." dedi.

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın söz hakkı verdiği Nisa ise "ben sıkıldım bu konular hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek konuyu kapattı.

Survivor All Starda Barış Murat Yağcıdan 7 ay aşk yaşayıp ayrıldığı eski sevgilisi Nisaya sert sözler: Bana hangi yüzle iğrenç bir insan diyorsun

Barış Murat Yağcı ile Nisa 7 ay aşk yaşayıp ayrılmıştı...

 

Survivor Nisa eski sevgilisi Barış'ı ima ederek gözyaşlarına boğulduSurvivor yarışmasının son bölümüne gönüllüler takımında yer alan Nisa'nın şok iddiaları damga vurdu. 2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcılar ile programdan sonra bir dönem birlikte olan Survivor'ın iddialı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisini ima edip "Telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
daha fazla video içinSurvivor Nisa eski sevgilisi Barış'ı ima ederek gözyaşlarına boğuldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Barış Murat Yağcı#Nisa#Survivor All Star

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan