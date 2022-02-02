Survivor All Star'da ipler geriliyor... Evrim, 2020'de birlikte yarıştığı Nisa ve Yasin'i topa tuttu!

Haberin Devamı

Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor All Star'de heyecan sürüyor. Ünlüler ve Gönüllüler dün akşam ekrana gelen bölümde yemek ödülü için karşı karşıya mücadele etti.

Yarışmacıların ellerindeki gülleyi en uzak noktaya atmaya çalıştıkları yarışın kadınlar etabını ünlüler, erkekler etabını ise gönüllüler kazandı.

En iyilerin parkura çıktığı etapta ise kazanan ve yemeğe kavuşan Gönüllüler oldu.

OYUN SONRASI GERİLİM

Oyun sonrasında Atakan ve Hikmet arasında tartışma çıktı. Hikmet'in sevinme şeklini eleştiren Atakan 'Bu aldığın ve alacağın son oyun, bir daha adını duyamayacaksınız' dedi.

Atakan Gönüllüler takımının tepkisi ile karşılaştı.

Haberin Devamı

EVRİM İPLERİ KOPARDI

Takımının oylaması ile sürgün adasına giden Evrim, eski takım arkadaşları Nisa ve Yasin'i topa tuttu.

"Ben bu konseyden insanların kuyruk acıları olduğunu anladım. Bunlardan biri Nisa, diğeri Yasin. Yasin ile konuşurken neyin ne çıkacağını düşünüyorduk. 'Seda Abla ile Beko beni yazacak. Büyük ihtinalle Nisa da beni yazar' dedim. Daha sonra Ardahan ile fısır fısır bir konuşma gerçekleşti. Çünkü onların kafalarında Anıl vardı. anıl ile ilgili ince ince bir çıtırdamalar var. En son ateş başında da bir olay yaşadılar. Sürekli Anıl'ın bir şey anlatması, sürekli birilerini seçmek istemesi falan filan... Bir anda Yasin, Anıl'ı yazacakken beni yazdı. 'Fırsat vu fırsat' dedi. Yasin her ne kadar 'Senin için iyi şeyler söyledim' dese de, bilerek yazdı. Senin bana iyi şeyler söylemene gerek yok!"

NİSA'NIN KUYRUK ACISI VAR

"Nisa da 'benim özel hayatımla ilgili konuştuğun için sana şunları şunları yazdım, bunları söyledim' dedi. Sen buraya gelirken bir şeyleri göze alıyorsan, burada yaşayacaklarını da göze alacaksın. Cemal'in sayesinde, Yasin'in sayesinde, Berkan'ın sayesinde bir birlik oluşturarak 19.,20. haftanın sonunda elebildiniz. Bence senin hala bir kuyruk acın var. O kişi ben değilim! Küllerinden doğdu tekrar derler ya, ben hiçbir zaman o kül seviyesine düşecek kadar incinmedim. Benim o adaya gidip, görülecek bir hesabım var!"

Haberin Devamı