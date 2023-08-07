Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’dan Gece ve Özgür ilişkisi üzerine çok özel açıklamalar…

Haberin Devamı

Dönence’nin başrol oyuncuları Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’a Özgür ve Gece aşkı ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

İkili arasında hislerin belli edilmeye başladığına değinen Sümeyye Aydoğan:

“Aslında bence biraz hisler belli edilmeye başlandı. Sözle olmasa da bakışlarla belli ediyoruz minik minik. Bence Özgür aşık ama, âşık olduğunun farkında değil veya bunu kabul etmek istemiyor. Engelden ziyade kardeşiyle de çok büyük bir bağı var ve onu yalnız bırakmaktan korkuyor. O yüzden kendini sürekli kendini geri çekiyor. Özgür’ün asıl problemi Miro’dan ziyade kardeşinin varlığı, aşkına açılamama durumu… Gece biraz daha Özgür’e göre daha özgür ruhlu ve başına buyruk, asi bir genç kız o yüzden kardeşi onun için bir problem değil aksine onu da tutup kolundan sevgilisiyle görüşmeye götürecek bir kız çocuğu.” dedi.



Haberin Devamı

” Özgür Gece’ye aşık ama aşkını itiraf edemiyor ama bir gün birleşeceklerine ve aşklarını çok güzel yaşayacaklarına inanıyorum.” dedi.

İkili dizinin en sevdikleri sahneleri ile ilgili ise şunu söyledi:

” Biz iki gün önce bir sahne çektik ve inanılmaz eğlendik daha yayınlanmadı tabi ki…. Ayrıca katamaran sahnemiz de çok güzeldi. Yelken sahnelerimiz de çok güzel oluyor. Deniz işin bir parçası olunca işin eğleniyoruz.” şeklinde eklediler.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu’nun yer aldığı Dönence’de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğa Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Berfin Ant, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya gibi başarılı isimler yer alıyor.

