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Şükran Ovalı: Anne olduktan sonra çok şey değişti

#Şükran Ovalı#Yargı#KANALD
Şükran Ovalı: Anne olduktan sonra çok şey değişti

Şükran Ovalı, Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”ya Savcı Derya rolüyle katıldı. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, hem diziyle hem de özel hayatıyla ilgili konuştu. Ovalı, anne olduktan sonra hayatının değiştiğini belirtti.

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◊ Ekranlara “Yargı” dizisiyle dönüş yaptınız. Öncelikle hayırlı olsun. Neler hissediyorsunuz?
- Teşekkür ederim. Sağlam bir hikayenin içinde, çok iyi bir ekiple çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum.
◊ “Yargı”, başladığı günden bu yana çok sevildi, çok da izleniyor. Siz dahil olmadan önce izliyor muydunuz diziyi?
- Yılbaşı haftası Covid oldum ve sürekli yakın arkadaşlarımdan “Yargı”yla ilgili övgüler duyuyordum. 10 gün içinde 17 bölümü sabahlayarak izledim. Hatta Pınar’la (Deniz) daha önce de çalıştık, onu da pek severim. Projeye gireceğimden habersizdim, diziyi izleyince Pınar’ın performansını da çok beğendim ve ona “Pınar çok iyi oynuyorsun” diye mesaj attım. Şubatın ilk haftası menajerim arayıp “Yargı’ya girmek ister misin?” deyince şoke oldum. Yönetmenimiz Ali Bilgin’le de daha önce çalışmıştım, bir oyuncu ve ekip için büyük şanstır.
◊ Canlandırdığınız Savcı Derya biraz gizemli bir karakter. Siz neler söylemek istersiniz?
- Karakterin gücü, savcı olması tabii ki çok etkiledi beni. Derya, güçlü ve kararlı bir kadın ama içinde neler var, cebi nelerle dolu bilmiyoruz. Bu da Sema’nın (Ergenekon) kaleminin sihri. Zamanla lebiderya bir karakter olur umarım, ben de merak ediyorum.

Şükran Ovalı: Anne olduktan sonra çok şey değişti

HİÇBİR ŞEY DIŞARIDAN
GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL
◊ “Yargı”daki ilk set gününüz nasıldı?
- Oldukça güzel geçti. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan zaten daha önceden tanıdığım, yollarımızın kesiştiği arkadaşlarım. Mehmet Yılmaz Ak ile de ilk kez tanıştık ve çok mutlu oldum tanıdığıma. Oyuncuya verdiği güven çok kıymetli. Çok da iyi bir oyuncu ‘Pars Savcı’m. Oyuncu arkadaşlarım da kamera arkasındaki ekip de şahane.
◊ Daha önce bir hukukçuyu canlandırmış mıydınız?
- Daha önce bir hukukçuyu oynamadım. Oynadığım karakterlerin birbirine benzememesine özen gösterdim hep. Benim için de farklı bir deneyim oluyor bu sebeple.
◊ Yıllardır ekrandasınız ve birçok projenizde de başrol oynadınız. Her şey dışarıdan göründüğü kadar tatlı ve kolay mı?
- Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil tabii. O yüzden bilmeden iyi demek de, önyargıyla kötü demek de doğru değil. Hayatta her şey hep tatlı veya hep tatsız olamaz. Dengedir önemli olan. Bir mesleğe başlamak, o alanda bir şeyler başarmak ve uzun yıllardır da bu işi yapıyor olmak elbette ki kolay olmadı. Olsaydı bu kadar kıymetli ve derin olmazdı bendeki yeri. Kolay yola kaçan biri de olmadım hiç. Bir de çok şükür ki her yıl edindiğim deneyimin üstüne yenilerini katarak gidiyorum.
◊ Uzun zamandır televizyonda yoktunuz. Neler yaptınız o dönemde?
- Uzun zamandır televizyon ekranında yoktum ama sahnede vardım. “Evlat” oyunumuz devam ediyor ve seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Dijital bir platforma “Şeref Bey” adlı bir iş yaptım, şahane bir ekiple. Bunların yanı sıra yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Hazine” adlı filmde rol aldım, yakında vizyona girecek inşallah. Çok iyi bir oyuncu kadrosuyla, çok içimize sinen bir film oldu ama tabii son söz seyircinin olacak. Şimdi de yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı bir filmimiz var, onun çekimlerine de başladık.
Şükran Ovalı: Anne olduktan sonra çok şey değişti


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AİLEMLE ÇOK HUZURLUYUM
◊ Bu yaşlarınızda kendinize dair yeni neler keşfediyorsunuz?
- Anne olduktan sonra çok şey değişti. En çok kızımı sevecek olmak hafifletti beni. Onaylanma duygum kalmadı diyebilirim. Bir birey yetiştirirken birey olduğumu anladım...
◊ Kamera önünde olmadığınızda, akşam eve girip kapınızı kapattığınızda Şükran Ovalı nasıl biri?
- Evcimen bir insanım. Kendi ufak dünyamda, ailemle ve sevdiklerimle çok huzurluyum.
◊ Bir sabah uyanıp neyin hiç değişmemiş olmasını dilerdiniz?
- Maskesiz hayata devam etmek, virüslerden ve bu kaygıdan kurtulup eski halimize dönmek isterdim. Bir kez daha anladık ki önce sağlık.

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