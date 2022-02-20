Şükran Ovalı: Anne olduktan sonra çok şey değişti

◊ Ekranlara “Yargı” dizisiyle dönüş yaptınız. Öncelikle hayırlı olsun. Neler hissediyorsunuz?
- Teşekkür ederim. Sağlam bir hikayenin içinde, çok iyi bir ekiple çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum.
◊ “Yargı”, başladığı günden bu yana çok sevildi, çok da izleniyor. Siz dahil olmadan önce izliyor muydunuz diziyi?
- Yılbaşı haftası Covid oldum ve sürekli yakın arkadaşlarımdan “Yargı”yla ilgili övgüler duyuyordum. 10 gün içinde 17 bölümü sabahlayarak izledim. Hatta Pınar’la (Deniz) daha önce de çalıştık, onu da pek severim. Projeye gireceğimden habersizdim, diziyi izleyince Pınar’ın performansını da çok beğendim ve ona “Pınar çok iyi oynuyorsun” diye mesaj attım. Şubatın ilk haftası menajerim arayıp “Yargı’ya girmek ister misin?” deyince şoke oldum. Yönetmenimiz Ali Bilgin’le de daha önce çalışmıştım, bir oyuncu ve ekip için büyük şanstır.
◊ Canlandırdığınız Savcı Derya biraz gizemli bir karakter. Siz neler söylemek istersiniz?
- Karakterin gücü, savcı olması tabii ki çok etkiledi beni. Derya, güçlü ve kararlı bir kadın ama içinde neler var, cebi nelerle dolu bilmiyoruz. Bu da Sema’nın (Ergenekon) kaleminin sihri. Zamanla lebiderya bir karakter olur umarım, ben de merak ediyorum.
AİLEMLE ÇOK HUZURLUYUM
◊ Bu yaşlarınızda kendinize dair yeni neler keşfediyorsunuz?
- Anne olduktan sonra çok şey değişti. En çok kızımı sevecek olmak hafifletti beni. Onaylanma duygum kalmadı diyebilirim. Bir birey yetiştirirken birey olduğumu anladım...
◊ Kamera önünde olmadığınızda, akşam eve girip kapınızı kapattığınızda Şükran Ovalı nasıl biri?
- Evcimen bir insanım. Kendi ufak dünyamda, ailemle ve sevdiklerimle çok huzurluyum.
◊ Bir sabah uyanıp neyin hiç değişmemiş olmasını dilerdiniz?
- Maskesiz hayata devam etmek, virüslerden ve bu kaygıdan kurtulup eski halimize dönmek isterdim. Bir kez daha anladık ki önce sağlık.